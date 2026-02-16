電纜工年薪逼近10萬美元 揭秘美國十大最危險職業薪資

我的頻道

世界新聞網／輯
有些工作薪水高，但職災風險也高，任職前須謹慎思考，包括鐵工、卡車司機等工作都被認為是全美最危險工作前十名。屋頂工示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Zohair Mirza）
許多人在找工作時，以薪資為優先考量，不過有些高薪資的工作背後包含較高的受傷與死亡風險、不穩定的工時。GOBankingRates報導，線上履歷平台Resume Genius列出2025年美國十大最危險的職業以及薪資中位數，警醒求職者在追求高薪同時，也應評估隱形成本，判斷是否值得用健康換取收入。

1. 垃圾清潔員

薪資中位數：4萬8350元

數位行銷公司Helium SEO的技術長德莫特（Paul DeMott）說，垃圾清潔員的死亡率高達每10萬人有41.4人死亡，但薪資中位數卻是十項危險職業當中最低，只有4萬8350元。薪資級別似乎沒有考慮到交通與高功率液壓粉碎機帶來的持續風險。

2. 伐木工

薪資中位數：4萬9540元

職涯服務平台JobLeads的總經理馮艾倫（Jan Hendrik von Ahlen）說，伐木與商業捕魚等零工只有遵守安全與天氣的一流操作員才值得做，如果只有便宜的工作服又沒有合理的福利根本不划算。

3. 屋頂工

薪資中位數：5萬970元

德莫特說，屋頂工的職業死亡率很高，財務上的回報根本無法彌補工人時刻面臨可能致命的墜落和終結職涯的傷害上的風險。

4. 卡車司機

薪資中位數：5萬7440元

卡車司機聽起來是很單純的工作，但其實隱藏一些風險，而且薪水不如想像中高。專業雇主組織平台PEO Marketplace執行長特里亞納（Guillermo Triana）說，開卡車是件苦差事，職業傷害也是家常便飯，薪水是否值得取決於你是老闆還是司機。卡車司機每周需工作70小時，總收入大概5萬7000元，沒有自己的時間與自由，而且事故風險很高。

5. 消防員

薪資中位數：5萬9530元

翻譯公司Espresso Translations合伙創始人柯維洛（Danilo Coviello）說，消防員的死亡率每10萬人中有27人，更嚇人的是非致命性傷害率，每10萬人竟有9800人，創傷、吸入濃煙、暴露在倒塌中的建築以及化學物，對身心都是很沉重的負擔，微薄的薪資根本無法彌補。

6. 鐵工

薪資中位數：6萬1940元

品牌行銷公司SmashBrand內容行銷總監沃特（Jason Vaught）說，鐵工的工作對得起薪資，因為這項專業技能不容易被取代。鐵工需要專業訓練和認證才能從事像是在數百英尺的高空搭建結構骨架等任務。

7. 警察與偵探

薪資中位數：7萬7270元

柯維洛說，如果綜合考慮薪水與長期工作，警察雖然每天壓力很大、還要面對各種高風險的情境，中產階級的薪資與優良的退休保障可彌補執法人員的內在風險。

8. 農場經理

薪資中位數：8萬7980元

沃特說，他認為農場經理的薪資很划算，因為管理職位偏向監督、營運，而非需要親手操作、有生理風險的勞動。薪水反映了管理專長、長期規劃和管理大型農場的責任，並與不同程度監督和問責相稱。

9. 電纜工

薪資中位數：9萬2560元

電纜工的薪資將近六位數，但風險也很高。德莫特說，電纜工的薪水足以彌補相對較低的死亡率，每10萬人中有18.4人。高薪足以彌補在高壓電力系統與高空作業上無法避免的風險。

10. 飛行員

薪資中位數：19萬8100元

德莫特說，飛行員的薪資與該職位龐大的責任和專業技能需求相符合，每10萬人有31.3的死亡率是受到非商業飛行大幅影響，對於專業的商業航空飛行員來說，每天的風險低很多，提高整體報酬。

