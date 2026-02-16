90後女星扛收視TOP10 迪麗熱巴排第二、榜首拍一部火一部

近期有網友統計90後女星近年一番主演作品的網播成績，整理出「90花收視靈丹TOP10」榜單。左為白鹿、右為迪麗熱巴。（取材自豆瓣）

隨著陸劇市場進入高度競爭期，女演員是否具備「扛收視、扛網播」能力，成為衡量流量與市場號召力的重要指標。根據「搜狐」報導，近期有網友統計90後女星近年一番主演作品的網播成績，整理出「90花收視靈丹TOP10」榜單，從平均集均播放量、熱播程度與作品討論度綜合觀察。整體來看，90花雖不若95花話題度高，但仍有多位女星靠穩定輸出與代表作撐起收視底盤，其中前段班呈現明顯「一線穩定、爆款集中」的趨勢。

排名第十至第八名的女星，多屬於「作品持續推出，但熱度未能拉到頭部」的類型。第十名古力娜扎近年一番主演5部劇，僅「雪鷹領主」集均播放量破千萬，雖有成績但距離熱播仍有差距，且近年資源明顯降級；第九名李沁近年一番主演2部劇，「七夜雪」、「一笑隨歌」皆集均破千萬，屬小有水花，但仍較依賴搭檔高熱度男星拉抬整體聲量；第八名李一桐則被網友形容「女主劇拍不停但不夠火」，近年「驪歌行」、「書卷一夢」集均破2000萬，但仍未能衝進爆款行列，後續仍有多部古裝偶像劇待播。

第七名譚松韻過去曾是公認的收視女王，但近年「逍遙」、「蜀錦人家」熱度與評價未如預期，反而是現偶「歸路」成績最突出，集均網播量達4294萬，被視為近年表現最穩的一部。她2026年待播的宅鬥劇「蘭香如故」因題材與製作班底受到關注，能否再衝話題仍是後續看點。第六名陳都靈近年以「雁回時」打出口碑，成為她少數一番劇中網播集均破3000萬的代表作，也讓她從早年「爛劇打轉」的印象中翻身，後續接連拿到「翹楚」、「今天也沒變成玩偶呢」等大IP改編作品，資源與上升勢頭更明顯。

鞠婧禕排名第五，近年一番主演5部劇，有2部集均破3000萬。雖然她長期被吐槽演技與角色重複度高，但因自帶固定受眾與討論度，作品往往能在小成本古偶中跑出熱度。「花間令」、「嘉南傳」皆被視為達到熱播水準，也讓她在90花中維持一定的收視底盤。外界同時看好她2026年的待播劇「月鱗綺紀」、「來戰」因製作班底與題材具話題性，可能成為她再上一步的關鍵。

第四名由吳謹言拿下，她近年一番主演2部劇，其中「墨雨雲間」集均網播量衝上6002萬，成績亮眼，被視為她繼「延禧攻略」後再度回到主流熱度的代表作。分析認為，吳謹言在宅鬥、宮鬥類型具有明顯優勢，若選對戲路成功率高，但若題材不合也容易引發評價分歧。她接下來的古裝劇「江山為聘」將搭檔陳哲遠，挑戰女狀元角色，題材與設定仍被市場看好具備可看性。

白鹿 以第三名進入前三，近年一番主演6部劇，其中「寧安如夢」集均網播量破5000萬，「臨江仙」亦達破3000萬水準，顯示她在90花中已逐漸站穩「能扛劇」的位置。白鹿早年多以二番作品累積聲量，近年正式成為一番後，市場表現更穩定。除了已達熱播程度的作品外，她近期推出的古裝探案劇「唐宮奇案之青霧風鳴」也被列為代表作之一，後續待播的「莫離」同樣具備話題潛力。

第二名為迪麗熱巴 ，近年一番主演7部劇，有1部集均破5000萬、2部破3000萬，屬於90花中的頂流等級。她與楊洋合作的「你是我的榮耀」集均網播量達6365萬，被視為爆款代表，也奠定她在網播市場的高底盤。近年迪麗熱巴逐步嘗試轉型，減少純偶像劇比例，改以更具挑戰性的角色拓展戲路。2026年她主演的古裝大劇「白日提燈」將飾演美艷鬼王，角色設定與題材被視為突破點，市場期待度也相對高。

榜首由楊紫 奪下。統計指出，楊紫近年一番主演9部劇，包含「餘生，請多指教」、「沉香如屑」、「長相思」兩季、「國色芳華」、「承歡記」等多部作品皆達熱播以上水準，且即便是相對低熱度作品，集均網播量仍能維持在2000萬上下，被形容「低標就是別人的高標」。外界認為楊紫能長期穩坐冠軍，與其選劇眼光及製作班底品質有關。她2026年待播的大女主經商劇「禎娘傳」同樣走高質感路線，被看好延續「拍一部火一部」的收視走勢。