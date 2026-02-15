我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

2026三生肖福氣入命 屬豬壓力減輕、他戀愛運轉佳將遇好對象

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
屬兔者今年戀愛運佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）
屬兔者今年戀愛運佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

隨著生活步調加快，不少人對「好運」的期待也逐漸轉向務實，從追求突如其來的幸運，變成希望工作順利、關係穩定、身心少耗損。從生肖性格與行事模式來看，根據《搜狐》分析指出，2026年丙午馬年對屬豬、屬兔與屬蛇者而言，若能把握自身優勢並調整關鍵習慣，將更容易在事業、財運與情感上感受到明顯轉折，日子過得更省力也更踏實。

生肖豬

屬豬者多半性格隨和、不爭不搶，待人真誠且容易累積好人緣，但也常被誤解為過於溫吞或不擅爭取。分析認為，2026年屬豬者的福氣多來自「人脈與信任」，過去累積的善意將轉化為實際助力，貴人可能以工作機會、資源牽線或生活協助的形式出現。職場上，屬豬者的可靠度容易被看見，重要任務更可能主動交付；家庭關係則相對和諧，生活壓力有望減輕。若能在關鍵時刻適度開口、主動接住機會，整體運勢更容易往上走。

生肖兔

屬兔者性格溫和、情商高，擅長協調人際與化解衝突，但過去也容易因想太多而內耗，陷入反覆糾結的狀態。分析指出，2026年屬兔者運勢走向偏向「清醒通透、目標明確」，在職場上更容易以穩定的處理能力獲得信任，尤其在客戶溝通、團隊協調等領域更具優勢，正財與獎金收入也有機會穩步上升。感情方面，單身者可能透過朋友介紹遇到適合對象；有伴者則更容易進入互相理解的穩定期。當屬兔者減少攀比與焦慮，生活節奏更穩，好運也更容易自然靠近。

生肖蛇

屬蛇者通常思考縝密、判斷力強，做事偏向謹慎，但也容易因過度保守而錯失時機。分析認為，2026年對屬蛇者而言雖屬本命年，整體卻呈現「機會打開、資源回流」的走勢，過去停滯的計畫可能突然推進，原本冷淡的合作關係也可能出現轉圜，甚至有久未聯繫的貴人再度出現。事業與財運方面，屬蛇者若能果斷出手、提高執行效率，正財有望成長，副業或技能型收入也可能帶來驚喜。感情上，單身者較易在上半年出現心動對象；有伴者則更容易化解過去矛盾，進入更有默契的相處節奏。健康方面，下半年精力回升，適合建立穩定運動與作息。

世報陪您半世紀

生肖運勢

上一則

洗頭時掉髮不用擔心 這些錯誤對待頭髮行為才是大問題

延伸閱讀

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬
3生肖憑執行力翻轉財運 屬馬行動致勝、他成搞錢高手

3生肖憑執行力翻轉財運 屬馬行動致勝、他成搞錢高手
4生肖春季運勢走上坡 屬雞職場受重用、他貴人運走強

4生肖春季運勢走上坡 屬雞職場受重用、他貴人運走強
馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

熱門新聞

三星座「長期主義」將迎來兌現時刻，事業與財運進入持續上升通道。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

2026-02-13 21:25
好市多的北海道干貝很受會員歡迎。好市多示意圖，和本新聞無關。(新華社)

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

2026-02-06 19:25
四星座愈忙愈穩，事情推展更順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ fauxels）

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

2026-02-11 21:25
北美多間好市多上架切片豬肉，適合華人料理習慣。示意圖，非新聞事件圖。(新華社)

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

2026-02-08 19:25
紫莖澤蘭示意圖，非新聞當事人所種植。(取材自Unsplash @Stephanie Gibeault)

他種這些植物形成「天然籬笆」 擋住鄰家醜風景

2026-02-10 20:25
「最高甜好嗑」甜寵劇TOP10出爐。左為「十二封信」、右為「狙擊蝴蝶」。（取材自豆瓣）

最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑

2026-02-11 20:25

超人氣

更多 >
孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫
紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子