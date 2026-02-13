波蘭「餃子吉祥物」米蘭冬奧爆紅 Snoop Dogg也關注

我的頻道

中央社／華沙14日專電
波蘭冬奧代表團。（美聯社）
波蘭冬奧代表團。（美聯社）

2026年米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬奧登場，波蘭代表團推出餃子形狀的非官方吉祥物「皮耶羅古絲卡」（Pieroguszka）意外爆紅，成為賽場外超人氣焦點。

這款結合波蘭國民美食「水餃」（Pieróg）與抱枕概念的創意產品，因微笑討喜表情的造型與背後的身心障礙人士手工縫製故事，在社群平台引起迴響，更吸引美國饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）等名人關注，成功輸出波蘭文化軟實力。

據波蘭獨立英文網站波蘭筆記（Notes From Poland）報導，這款吉祥物最初是為了推廣波蘭傳統文化與美食而設計。造型靈感直接取自波蘭享譽國際的國民美食餃子。自賽事開幕以來，此吉祥物在社群上的能見度節節攀升，成為本屆冬奧最受歡迎的非官方形象大使之一。

▲ 影片來源：Ｘ平台＠tomasz.golonko（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這場「水餃旋風」最早是由波蘭花式滑冰選手馬格達萊娜．塔舍爾（Magdalena Tascher）與葉卡捷琳娜．庫拉科娃（Ekaterina Kurakova）帶動。兩人在比賽現場的「賽後等分區」（Kiss and Cry）與這款玩偶互動，可愛畫面在網路引發關注，吸引無數運動員與觀眾爭相合影。據悉，連擔任此次奧運大使的美國饒舌歌手史奴比狗狗都傳出透過管道表達索取意願。

波蘭奧林匹克委員會（Polski Komitet Olimpijski， PKOl）表示，吉祥物背後有著溫馨的社會公益意義，所有玩偶均由位於卡托維茲（Katowice）的「檀香山社會合作社」（Honolulu Social Cooperative）手工縫製，該機構長期致力為身心障礙人士提供就業機會與專業培訓。

報導指出，「水餃」吉祥物玩偶在短時間內斷貨，而在奧運傳統的「換徽章」（Pin trading）活動中，印有餃子樣式的紀念徽章也成為各國選手與收藏家間搶翻天的珍貴紀念品。

波蘭 餃子 奧運

