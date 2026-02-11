別再把氣炸鍋放洗碗機清洗 倒入1物靜置10分鐘就好

專家建議，用溫水搭配洗碗精清洗氣炸鍋的炸籃與配件，較不易傷害氣炸鍋內壁；氣炸鍋示意圖。(取材自Vectors @icon ade)

氣炸鍋近年成為許多家庭的常備家電，但清潔方式卻讓不少使用者感到困擾。由於氣炸鍋包含主機本體、加熱元件，以及可拆卸的炸籃、托盤與鍋盤等多個零件，清洗時往往需要逐一處理，有人為了省事還會直接放進洗碗機清洗。近期社群平台TikTok 上流傳一種「清潔捷徑」，建議使用洗碗機清潔錠來清洗氣炸鍋炸籃，不過專家提醒，這樣的清潔方法恐損傷鍋內的防沾塗層，不建議這樣清潔氣炸鍋。

據網站Chowhound報導，相關影片指出，只要將一顆洗碗機清潔錠放入氣炸鍋炸籃中，再倒入滾燙熱水浸泡約半小時，之後將水倒掉並沖洗，即可輕鬆去除油垢，省下大量刷洗時間。不過，專家提醒，這種方式存在明顯風險，因為洗碗機清潔錠含有具磨蝕性的清潔化學成分，長期使用恐損害氣炸鍋內部的防沾塗層，進而影響使用壽命與料理安全。

相較之下，專家建議採用更溫和且安全的清潔方式。最基本的方法是使用溫水搭配洗碗精清洗炸籃與配件，若油垢較為頑固，可酌量加入小蘇打粉加強清潔效果。此外，稀釋後的醋或檸檬汁所具有的酸性，也有助於分解油脂，可作為輔助清潔方式之一。將混合液倒入炸籃中浸泡約10分鐘，通常就能有效軟化黏附的食物殘渣，達到清潔效果，同時不會破壞防沾表面。

此外，日常保養也是維持氣炸鍋良好狀態的重要關鍵。使用柔軟的海綿或微濕的超細纖維布擦拭零件，可避免刮傷塗層；若油污較重，可選用標示適用於防沾鍋具的液態去油劑。專家也提醒，除了炸籃外，加熱元件同樣需要定期清潔，可使用柔軟刷具或濕布輕拭油垢。養成每次使用後即清洗的習慣，不僅有助於維持氣炸鍋效能，也能減少異味產生，延長整體使用年限。