可愛多肉植物買回家卻走樣？用這一招搶救

世界新聞網／輯
多肉植物小巧可愛，但如果光照不足容易產生黃化現象。多肉植物示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Tharatip Sukee）
石蓮花、景天等各種多肉植物以可愛、小巧和花朵狀的外觀深植人心，模仿雜誌照片買幾盆放在桌上當裝飾十分療癒；但植株隨著時間經過可能逐漸開始抽高、變得細長，失去原本的模樣，不禁讓人擔心植物狀況，這種現象被稱為「黃化現象」（Etiolated Growth），是光線、溫度或濕度不符合植物需求的警訊，只要對症下藥改善植物的生長環境，多肉植物仍可健康生長，如果無法忍受拉長的外觀，可以適度修剪植株，甚至能繁殖出新的多肉植物。

The Spruce報導，很多植物都可能發生黃化現象，但蓮花形的多肉植物特別明顯，常見原因是光照不足，可能會發現植株努力向著最近的光源生長。記得多肉植物原生地是沙漠，雖然擺在咖啡桌上或床邊抽屜上很可愛，但對植物最好的地方其實是明亮、充滿陽光的窗台邊，每天至少獲取五到六小時的日照。

如果家中採光不足，可用生長燈提供植物所需的光線。把家裡較暗的地方留給金錢樹、黃金葛、虎尾蘭等低日照需求的植物。只要提供多肉植物適合的生長條件，黃化現象僅影響外觀，不過增加日照時切記慢慢來，每天增加30分鐘，逐漸拉長時間避免葉片曬傷。

黃化現象導致的徒長不能逆轉，如果無法忍受外觀，可以修剪植物，並用修剪下的葉片繁殖新的多肉植物。使用一把鋒利、乾淨的剪刀，從植株上方徒長開始處剪掉，留下植株底部1到2英寸留在土裡，同時保留兩、三片葉子，將盆栽移到窗台等陽光充足的地方。

剪下的莖修剪至想要的長度，至少保留1到2英寸，接著慢慢旋轉摘下莖上的葉片，留下頂端幾片葉子，用托盤或小盆栽裝滿排水良好的混合土，把摘下的葉片放在土壤表面，之後同樣將托盤或盆栽擺在明亮處。再用一個小盆栽裝滿潮濕、排水良好的多肉植物土，將先前剪下的莖插入土裡，直到頂端的葉片剛好躺在土壤表面上，把盆栽放在明亮處，幾天或幾周內應該就會開始生根，植物基部兩至三周內應該就會開始長出分支，至此就繁殖出三盆多肉植物。

