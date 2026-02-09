外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密

曾在多間高檔餐廳工作的美食專欄作家Lottë Reford說，餐廳的每日例湯常是用剩餘的蔬菜碎料煮成，或反覆加熱連續供應，因此她在餐廳從不點每日例湯。喝湯示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Henrique Felix）

喝湯能讓人感到溫暖，特別是喝到一碗好喝的湯，身心靈都感到療癒。但曾在多間高檔餐廳工作的美食專欄作家說，她去餐廳吃飯時幾乎不會點每日例湯，因為裡面多是不太新鮮的蔬菜，甚至可能重複加熱連續兩天供應，或是為了消耗過剩材料，不過絕對不會用變質或壞掉的食材烹煮，因此如果每日例湯是自己喜歡的口味還是值得點，不必因此錯過一碗溫暖的法式洋蔥湯。

Takeout報導，美食專欄作家雷福德（Lottë Reford）曾在幾間高檔餐廳擔任過服務生，她說她去餐廳吃飯時幾乎不點每日例湯，有「地獄廚神」之稱的名廚拉姆齊（Gordon Ramsay）也說他不喜歡點每日例湯。雷福德說，每日例湯是消耗廚房裡各種零碎蔬菜的藉口，也常反覆加熱，連續兩天供應。

除此之外，因為菜單內容更動導致有多餘食材也可能變成每日例湯的材料，若詢問服務生前三天的特餐是什麼，可能會發現其中一些食材現在正浮在例湯的湯鍋中，例如周六的特餐是脆皮雞肉佐鼠尾草和奶油煎野生蘑菇，那周日的例湯可能就是上面撒了雞皮脆片的鼠尾草奶油野生蘑菇湯。

雷福德說，可以把特餐和例湯想成生產線的其中一部份，具體細節每間餐廳不同，但任何多餘的食材都可能出現在特餐、員工餐中，接著就是每日例湯，小氣的餐廳甚至可能把這些湯硬塞給員工變員工餐。

餐廳蔬菜過剩的原因有很多，但都不是什麼危險訊號，可能是因為菠菜正當季所以很便宜買了很多，也可能是其他餐廳突然不訂紅蘿蔔或無預警更換供應商，使得菜販必須以優惠賣出這些蔬菜。

也有生意清淡的時候，或是依據顧客口味計算和判斷失準的時候，取消訂位也是原因之一，還有其他無法預測的外部因素，如天氣突然改變，顧客都點沙拉而非牛排 ，無論原因是什麼，那些食材都會出現在特餐的菜單上，接著就跑到今日例湯裡。

這個循環就是多數主廚不點今日特餐的部分原因，也是拉姆齊和雷福德不點每日例湯的原則由來。不過，這不代表如果真的很喜歡餐廳的每日例湯時也都不能點，畢竟那不是從壞掉或變質的食材製成的，餐廳廚房有嚴格的衛生規範，會控制溫度和紀錄食材送達的時間，所以看到例湯是自己喜歡的口味且看起來色香味俱全時，還是別錯過吧。