美重量級拳手「假髮被打飛」畫面瘋傳 網笑：比擊倒還精采

美國重量級拳手米勒在最近的一場比賽中，頭上的假髮竟意外被對手打落。（美聯社）

美國重量級拳手賈雷爾·米勒（Jarrell Miller）在最近的一場拳擊比賽中，頭上的假髮竟意外被對手打落在地，這一幕被轉播鏡頭捕捉後，瞬間引發社群媒體 的病毒式瘋傳，成為全球熱議的笑點。

拳頭未到 假髮先掉

比賽進行到第二回合時，對手的揮拳雖然未對米勒造成重擊，卻精準地掃過他的頭頂。令人震驚的是，米勒頭上原本的髮片竟瞬間飛脫，掉落在擂台地面上，裸露的頭皮瞬間暴露在轉播鏡頭前。儘管米勒最終以12回合判定獲勝，但不少網友調侃，這場比賽唯一的記憶點就是那頂飛掉的假髮。

▲ 影片來源：youtube平台＠Rap Français Buzzz（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

專家力勸：拜託脫掉它

針對此事件，植髮專家阿卜杜勒阿齊茲·巴爾維博士（Dr. Abdulaziz Balwi）解釋：「雖然在日常生活中配戴假髮通常不影響表現，但在高強度運動中，假髮會帶來實際的安全考量，所以拜託脫掉它！」他還指出：「汗水和活動會讓毛髮系統鬆脫或退化得更快，這會讓人不舒服，甚至可能刺激頭皮。」

專家強調在對抗性的重量級賽場上，任何多餘的配飾都可能成為干擾。更直言，假髮掉落不僅會讓選手分心，更會讓原本的體育競技瞬間變成一場鬧劇。

肥皂害禿頭？醫師懷疑是化學灼傷

對於外界的嘲笑，現年37歲的米勒聲稱自己之所以掉髮，是因為在母親家使用了成分可疑的肥皂所致。對此巴爾維博士指出，市面上某些強效清潔劑（如含氨或漂白水成分）對頭皮極具殺傷力：「直接接觸會導致化學性灼傷，損害髮幹並造成斷裂或暫時性脫髮。」

藥檢慣犯到「假髮笑話」

2019年，他因三次藥檢未過，痛失與拳王安東尼·約書亞（Anthony Joshua）對戰的億萬酬勞。一年後再度爆出禁藥醜聞，遭到Top Rank與ESPN解約。這位被稱為「連環毒品騙子」的選手，如今又因假髮意外在社群媒體上留下了尷尬瞬間。

超尷尬！美重量級拳手假髮被打飛畫面瘋傳 網笑：比擊倒還精彩

TVBS新聞網