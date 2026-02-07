周三送神日…別把好運倒光光 清屯禁忌一次看

送神清屯時，香爐絕不可「倒爐」，拔香腳用左手拔，且「留內不留外」才能留住好運、清掉壞運。（本報資料照）

2月11日（三）是農曆12月24日，也是「送神日」。民俗專家廖大乙說，神明桌平時不能亂動，恭送神明回天庭後，再清理家中神桌上牌位及佛具，俗稱「清屯」；記得先神明、後祖先，香腳左手拔、留內不留外，絕不能「倒爐」才能留住好運、清掉壞運。

廖大乙指出，宗教民俗上，平時不能亂移動神明桌上的神像、牌位、香爐等，直到每年農曆12月24日「送神日」恭送神明返回天庭，由於已將神明請回天庭，這天一才能好好「清屯」，也就是徹底好好打掃清理神明桌上的佛具或法器。

民眾可從臘月24日的子時，即深夜11時起到除夕晚上7時前送神，送神時可準備水果及湯圓、糖果、紅粿等甜食祭拜，讓眾神明「吃甜甜」，回天庭時能幫自己在玉皇大帝面前多說些好話，為新的一年招財賜福添好運，送神後再清屯。

廖大乙說，「清屯」前先備妥乾淨的毛刷、抹布、湯匙及空碗等清潔用品，而當天雖已送神，清理前仍焚香禮貌告知，請神明及祖先迴避，並謹記「先神明、後祖先」原則，神像、牌位若有髒汙，先用毛刷清理，不乾淨再用布擦拭。

至於清理香爐有禁忌，記得「香腳」要用左手拔，比較潔淨和恭敬，且「留內不留外」，留下最靠近神位的3支「香腳」，離神明最近受到最大庇佑，象徵留下福、祿、壽三寶；清香爐絕不可「倒爐」，拿起香爐倒香灰等同把好運、福氣都倒掉了。

他也提醒，清理香爐必須拿湯匙將香灰舀出，濾掉雜物與硬塊，濾過的香灰再放回香爐，大概八分滿，且不用壓實，保持鬆軟可插香即可，象徵「賺錢才會輕鬆」。清屯後的「香腳」可隨壽金燒化；香灰別丟垃圾桶，撒放盆栽回歸自然即可。

