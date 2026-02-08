好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

我的頻道

快訊

世界新聞網／輯
北美多間好市多上架切片豬肉，適合華人料理習慣。示意圖，非新聞事件圖。(新華社)
北美好市多(Costco)近期上架已切好的五花肉，在小紅書引發華人網友熱烈討論。在美華人網友「做自己的曙光」分享照片指出，好市多不只賣整塊五花肉，現在連薄切版本也能直接買到，價格親民又省去處理時間，被不少人形容「Costco也卷起來了」。貼文短短數天累積百餘則留言，從料理方式、價格，到是否有異味，意見兩極。

「做自己的曙光」貼文表示，自己是在德拉瓦州的好市多看到這款切片五花肉，覺得相當實用。不少網友跟進分享各地門市也陸續上架，包括北卡、科州、紐約史泰登島，甚至加拿大也早已有販售。有網友認為這種薄切肉「自己切不了這麼薄」，適合快炒、燒烤、鐵板燒或分裝冷凍，方便程度大加分。

在料理討論上，留言區宛如大型食譜交流現場。網友分享可先汆燙去血水，再用豆瓣醬、青椒快炒；也有人推薦做梅菜扣肉、蒜泥白肉、酸菜白肉鍋，或直接拿來BBQ、韓式烤肉、涮火鍋。有人指出若肥肉比例高，炒菜時甚至不必再加油，慢慢煸出油脂即可。

不過，爭議點也隨之浮現，最多人討論的是「豬味」問題。不少網友直言好市多甚至美國豬肉「都有一股味道」，有人形容「騷」、「臊臭」，甚至表示買過一次就不敢再嘗試；也有人認為只要處理得當、調味夠重，其實影響不大。另有消費者質疑切片厚度對火鍋不夠友善，或認為帶皮設計讓烹調時間拉長。

整體而言，切片五花肉被視為高度針對華人飲食習慣的商品，有人直言「Costco愈來愈會賺中國人的錢」，也有人反駁這種加工反而失去自行處理的彈性。支持者看重便利、省時與價格，反對者則在意風味與口感。

好市多 華人 Costco

搶ChatGPT用戶？Gemini新功能曝光 可匯入其他AI對話歷史

