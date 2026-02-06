馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

四生肖新年運勢旺，屬牛職涯順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev）

隨著馬年正月到來，部分生肖在新年開局即迎來運勢轉折，不僅事業進展加快，財運也隨之升溫，整體狀態明顯改善。從生肖性格與運勢走向觀察，有些人過去長期付出卻未即時獲得回饋，而在正月這個關鍵節點，努力開始被看見，貴人浮現，小人退散，為新一年奠定良好基礎。綜合《搜狐》運勢分析，生肖牛、生肖蛇、生肖羊與生肖狗，在馬年正月被點名為翻身機率較高的族群。

生肖牛

文章指出，生肖牛向來以勤懇踏實著稱，做事一向默默付出、不求鋒芒，過去雖累積大量努力，卻未必即時反映在成果上。進入馬年正月後，這樣的狀況開始出現轉變，工作中長期展現的責任感與執行力，逐漸被主管與團隊看見，有機會獲得重要專案或升遷機會，收入與職涯發展同步提升。財運方面，正財穩定成長之餘，也可能出現投資回報或獎金等偏財驚喜，加快資金累積速度。過往容易干擾進度的小人，在此時選擇退場，讓生肖牛能更專注朝目標前進。

生肖蛇

相較於牛的穩健，生肖蛇則被形容為智慧型發揮者。其敏銳的觀察力與策略思維，在馬年正月特別容易派上用場。事業上，生肖蛇能提出具前瞻性與可行性的方案，獲得同事支持與主管肯定，進而爭取更多資源與舞台。同時，這段期間也容易遇到關鍵貴人，在重要時刻給予指引與協助，幫助其避開風險、縮短摸索時間。隨著事業能量上升，收入自然水漲船高，加上善於掌握商機，透過小額投資或副收入管道獲利，讓賺錢節奏明顯加快。

生肖羊

至於生肖羊，則因溫和善良、待人真誠，長期累積良好人際關係。馬年正月，這份人緣開始轉化為實質助力，工作上容易獲得同事支援，共同解決難題，進而完成重要任務，帶來獎金或肯定。感情層面亦同步回溫，單身者有機會遇見合適對象，已有伴侶者則感情更加穩定和諧。財運方面，除了正財穩定，也可能出現意外之財，提升生活品質。整體而言，小人干擾減少，使生肖羊能在安心狀態下享受成果。

生肖狗

生肖狗一向以忠誠可靠聞名，對工作投入度高、責任感強。進入馬年正月後，這樣的特質開始獲得回報，事業上因表現穩定而被主管重用，可能被指派負責關鍵專案或管理職務，不僅職位提升，收入也隨之增加。財運方面，正財隨事業同步成長，部分人也可能透過兼職或副業拓展額外收入來源。此外，人際關係相對和諧，小人不易靠近，讓生肖狗能專心投入工作與生活，整體運勢呈現雙向提升。