感情糾紛行凶獲輕判…他入獄竟寄信恐嚇被害人 法官追加15年刑期

美國馬里蘭州一名男子行凶，原本在法官相信其悔意下獲得從輕量刑，但他入獄後不久即寄信威脅受害者及其家屬，同一名法官隨後決定撤銷緩刑並加判新刑。示意圖。（路透）

美國馬里蘭州 一名20多歲男子因感情糾紛行兇，原本在法官相信其悔意下獲得從輕量刑，依法最快有機會提前獲釋，但他入獄後不久即寄信威脅受害者及其家屬，同一名法官隨後坦言先前從輕判決「大錯特錯」，決定撤銷緩刑並加判新刑，將刑期一口氣拉長至35年。

根據華盛頓郵報 、當地媒體與州檢新聞稿，威金森（Nasir Wilkinson）2024年因與受害者前女友交往，持刀攻擊對方，幾乎將人刺死並棄置街頭。案件進入審理前，檢辯雙方達成協議，威金森對一項一級謀殺未遂罪認罪，檢方請求刑期不超過16年，並由巡迴法院法官艾爾斯（Marybeth Ayres）裁定刑期。

辯方律師原本擔心法官具有檢方背景，但也注意到她一向力求公平。威金森的家人、朋友、教練與同事共遞交24封支持信，形容他一生以自律與正直為本。量刑當天，支持者擠滿法庭，共有15人發言，包括他的父母與85歲的祖母，懇求艾爾斯從輕處理。威金森向受害者道歉後對法官表示：「我可以向你保證，你或任何其他法官，都不會再看到我站在你們面前。」

艾爾斯宣判時指出，威金森的攻擊手段相當殘忍，但她也表示，自己不記得曾見過有如此多親友出面支持一名即將被判刑者，並相信這群人能形成約束、降低再犯風險，同時稱讚他坦承錯誤，並展現對自身行為負責的態度。

她說：「我相信你有很大的潛力，我也相信救贖，而且我相信，你告訴我你不會再回來時，是認真的。」依州檢新聞稿，艾爾斯判處威金森20年有期徒刑，其中8年緩刑；依州法規定，最快有機會在2029年獲釋。

威金森在馬里蘭州一所監獄服刑，左手四個月後復原到足以寫字。他拿起紙筆，寫信給受害者，開頭以「致告密者」起筆，接著揚言「讓我說清楚，我一定會殺了你！而且我一點也不在乎後果」，並在信末以「殺光告密者」的字樣作結。

受害者讀到威金森寄來的威脅信兩天後，她母親也收到一封信。信中寫道：「我還沒完！希望你們沒有以為我對那個告密者道歉是真的或出自真心，因為根本不是，我一點也沒有那個意思。」接著恐嚇說：「我也為你們準備了東西，還有他的妹妹、正在洗腎的祖父，以及任何跟他有血緣關係的人。事情會這麼容易，因為我知道你們住在哪裡。哈哈！」署名處則畫了一個惡魔的頭像。

調查人員蒐集的證據顯示，寄信者正是威金森。當他再次回到法庭時，艾爾斯已不復上回的樂觀語氣。她表示「我曾對你有信心」，並形容先前的判決是她職涯中最寬容的一次，直言「我太寬容了，而且大錯特錯。」

儘管威金森承認威脅證人的新罪名，仍辯稱寫下恐嚇信是因未被診斷的躁鬱症與憂鬱症 所致。不過，在艾爾斯看來，威金森以為受害者不會報案，因而能逃過一劫，且他寫下的威脅並非虛張聲勢，而是出於真心。

她同時反思自己在其中扮演的角色，表示「我捫心自問：『是不是我之前的寬容判決讓你更加有恃無恐？』」並稱威金森寫給受害者的信，是她看過最惡劣的報復證人信件之一，也提到受害者已承受了巨大的痛苦。根據州檢新聞稿，艾爾斯撤銷威金森先前判決中獲得的8年緩刑，並因報復證人罪再判15年徒刑，必須在原本刑期服完後接著關。