日常採買愈花愈兇？「少做一事」變成浪費源頭

購物前養成查看「存貨收納處」的習慣，即可輕鬆省錢。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

「明明想省錢，但就是做不到……」？省不了錢的原因不只是收入或省錢意願，日本媒體「ESSE online」報導，理財規劃師兼整理專家下村志保美表示，購物前沒有確實檢查家中庫存，容易讓人在不知不覺間增加開支。下村統整出幾個「省錢地雷」，從現在起就可為自己的家排雷。

下村表示，省錢家庭有一個共同點：購物前一定會去「特定地方」查看，再決定是否購買。換句話說，省不下錢的家庭也有幾項共同點，那就是「不知道家中存貨放在哪裡」、「同樣的東西重複購買」、「東西還沒用完就買新的」。

報導指出，最常見的狀況是，以為洗衣精、保鮮膜或調味料快用完，買回家才發現儲藏室還有未拆封的新品。下村表示，通常家中存貨沒有固定收納處，或塞在收納櫃的最裡面，需要補貨時卻不知存貨放在哪裡的家庭，最容易浪費錢。

下村指出，有上述「省錢地雷」的家庭，容易養成「先買再說」的消費習慣。

另一方面，省錢家庭會規劃固定的「存貨收納處」，例如「洗衣精放在A處、備用的日常用品放在B處」等。下村說，這麼做的好處是，無須記住確切數量，只要去特定地點查看就知道是否需要購買。完全避免重複購買、大量購買的消費行為，還能養成用完再買的習慣。

下村也說，很多家庭誤以為必須整理出收納空間，才能減少浪費。

事實上，確定「存貨去向」比增加或整理收納空間重要。隱藏式收納愈多，愈容易忘記家裡還有哪些存貨，反而增加開支。

怎麼做才能避免重複購買？下村表示，「現在只要做一件事就好，請選出三樣自己經常重複購買的物品，並決定它們的存貨要放在哪裡。」

下村強調，省錢家庭的妙招並非少花錢，而是購買前檢查存貨，不浪費錢。不管是洗衣精、調味料、化妝品或文具都可以，無須記住確切數量，只要養成購買前查看「存貨收納處」的習慣即可。