北美好市多春節檔上架「中國燈」金鈴花 網讚：很懂華人市場

快訊

華人到加州聖地牙哥一帶波威(Poway)、卡梅爾山(Carmel Mountain)兩間好市多分店「踩點」，發現春節限定植栽。好市多示意圖。(新華社)
華人到加州聖地牙哥一帶波威(Poway)、卡梅爾山(Carmel Mountain)兩間好市多分店「踩點」，發現春節限定植栽。好市多示意圖。(新華社)

春節將至，居住在美國的小紅書網友「RooteDitor」分享，因應社區周邊人種比例不同，好市多(Costco)各分店供貨也會有差異；日前她特地前往加州聖地牙哥一帶波威(Poway)、卡梅爾山(Carmel Mountain)兩間分店「踩點」，稱果然挖到節慶限定植栽，笑稱「背後必有高人指點」。

根據「RooteDitor」PO出的貼文與照片指出，今年Costco為春節主打金鈴花，標示英文名為Chinese Lantern（中國燈籠），品種為Abutilon 'Tiger Eye'，售價22.99美元，植株已成叢且掛有橘紅色燈籠狀花苞，讓不少網友覺得「誠意滿滿、性價比高」。「RooteDitor」也補充，現場另有已開花的桃樹盆栽，標價28.99美元；以及大盆金錢樹（ZZ Plant）15.99美元，一併被她列為春節前逛店亮點。

留言區討論集中在「好不好養」與「外州買不買得到」。有住在美國的網友分享自己將燈籠花種在後院盆栽，全年可見花；也有人說放在陰涼處開了8個月、長勢很好，但夏天若直曬數小時可能焦葉。另有網友稱該植物「不需要太多陽光、四季開花」，「RooteDitor」回覆「學到啦」。

也有人周末特地去逛卻沒找到，「RooteDitor」推測可能是「周二補貨」；並確認販售分店以卡梅爾山為主。面對「為什麼紐約沒有賣」的抱怨，有網友提醒東岸冬季寒冷、可能較不利栽培，「RooteDitor」也認為「可能冬天太冷」。此外，還有人提到這是加州在地常見植物，推測因此更容易在當地分店上架。

春節 加州 Costco 好市多 小紅書

