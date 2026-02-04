不靠頂流憑真實力 10部容易被錯過的高評價古裝劇

十部容易被錯過的古裝劇榜單出爐。左為「天行健」、右為「蘭閨喜事」。(取材自豆瓣)

近年古裝劇市場競爭激烈，流量明星與熱門題材往往能在開播初期迅速累積話題，但也有不少作品因題材偏冷、宣傳有限或缺乏頂流卡司，而在播出時聲量不高，卻在口碑上交出亮眼成績。「搜狐」綜合平台評價與觀眾回饋，有10部被點名「容易被錯過」的高評價古裝劇，涵蓋歷史、經商、探案、奇幻與穿越等類型，其中部分作品評分甚至超越熱門劇集。

名單中，以白宇、周雨彤主演的「太平年」最具史詩氣質。該劇以五代十國亂世為背景，不走愛情主線，而是聚焦錢弘俶、趙匡胤、郭榮等歷史人物在動盪時局中的抉擇，描繪市井疾苦與權謀角力並行，被形容為近年少見的大格局歷史劇。陳曉 主演的「大生意人」則以晚清為舞台，結合復仇與經商線，實景拍攝質感厚實，被視為偏向正統歷史敘事的大男主作品。

在奇幻與探案類型中，「千朵桃花一世開」以「仙俠版「想見你」」的時間迴圈設定帶來新意；「錦囊妙錄」與「大理寺少卿遊」則延續單元探案節奏，前者走寫實懸疑，後者以輕喜劇結合漫畫改編，播出前不被看好，卻意外收穫好評。「海市蜃樓」與「海昏行」同樣屬於低熱度高完成度作品，前者由知名懸疑團隊打造，劇情緊湊；後者以穿越真實歷史為賣點，節奏明快但曝光有限。

家庭喜劇「蘭閨喜事」則以母女群像取勝，劇本紮實、情感真誠，評價明顯高於同期同類作品；許凱、景甜 主演的「樂遊原」雖有明星加持，播出時卻爆冷，後續被重新肯定其節奏與情感鋪陳。榜單最大黑馬為劉宇寧 、秦俊傑主演的「天行健」，豆瓣評分高達8.8分，被譽為年度最高分古裝劇之一，題材結合晚清尋寶與多方勢力博弈，劇本與節奏獲高度評價，卻因宣傳不足而知名度有限。

整體來看，這批「容易被錯過」的古裝劇多半不依賴流量噱頭，而是以內容與完成度取勝，也反映出觀眾對題材多樣性與敘事品質的期待正在提升。