快訊

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

記者廖靜清／台北即時報導
肝在五行屬木，主青色，中醫師建議多吃綠色蔬菜，可助發陽氣、調肝理氣。示意圖。（取材自pexels.com@Los Muertos Crew）
肝在五行屬木，主青色，中醫師建議多吃綠色蔬菜，可助發陽氣、調肝理氣。示意圖。（取材自pexels.com@Los Muertos Crew）

2月4日是立春，也是24節氣之首。「立」代表「開始」，象徵寒冬結束、陽氣初生，不過初春乍暖還寒，中醫師賴俊宏提醒，除了注意氣溫變化，這時節適宜食用助發陽氣、調肝理氣的食材。從中醫觀點來看，春季在五行中屬木，肝也屬木，春季是「養肝」的黃金關鍵期，肝氣順暢了，也提升身體防禦力，為一整年的健康打下基礎。

賴俊宏表示，春天萬物「升發」，肝氣也隨之旺盛。但若沒調理好，就容易產生肝病，如肝火過旺或肝氣鬱結，不僅容易疲勞、口苦咽乾，更可能引發舊疾。作為一年節氣初始的立春，當令農產品以芽菜與辛香蔬果為主，呼應「少酸增甘，溫而不燥」的立春飲食原則，宜多吃韭菜、芹菜、香菜、洋蔥、菠菜等綠色蔬菜，這些食物具「辛甘發散」，可助陽氣生發。

中醫認為肝藏血，若肝血不足則容易有眼澀昏花、肢體麻木等症狀。賴俊宏說，五臟健康講求平衡，「酸入肝」出自中醫五行理論，指酸味食物能滋養肝臟、收斂肝氣。而多點食用綠色蔬菜則能滋養肝臟、抗氧化；再加上辛味食物促進血液循環，亦有助於將體內寒氣排出。

肝在五行屬木，主青色，賴俊宏建議多吃綠色蔬菜刺激腸胃蠕動，保持排便順暢，避免糞便排不出致使毒素累積於體內，減少肝臟負擔、舒緩情緒壓力。在五行中，青色對應的味覺是「酸」味，吃些味道略酸的食物對養肝也有幫助，例如奇異果、檸檬、番石榴等。青蔥與韭菜是春季溫辛養生代表，食材搭配薑、蒜、香菜、辣椒等，也能通陽散寒、增進食欲。

賴俊宏說，春季濕度驟增，正是濕邪侵體的高峰期，容易出現困倦、身體沉重、四肢無力等「春困」症狀，除了飲食養生，也要睡個好覺。凌晨1點至3點是肝經循行的時間，這段時間必須進入深層睡眠，血液才能回流肝臟進行修復。若長期熬夜、晚睡，就會皮膚粗糙、容易疲勞、倦怠、常感口苦咽乾、火氣大，甚至出現黑眼圈、有礙顏容。

傳統醫學雖有「以臟補臟」的說法，但現代人營養來源多樣，且多有膽固醇超標問題，攝取動物內臟應適可而止。賴俊宏提醒，均衡攝取各類食物為首要之務，吃太多、吃太好，造成肥胖性脂肪肝，長期不理會可能導致肝炎、肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌。

奇異果

