Trader Joe’s年度顧客票選 灌湯包奪總榜第一

記者范航瑜／紐約即時報導
根據Trader Joe’s公布的票選結果，這款灌湯包獲得消費者高度支持，登上總榜冠軍。(取自Trader Joe’s官網)
根據Trader Joe's公布的票選結果，這款灌湯包獲得消費者高度支持，登上總榜冠軍。(取自Trader Joe's官網)

美國連鎖超市Trader Joe’s公布年度「顧客票選獎」結果，中式食品「豬肉薑汁灌湯包」(Steamed Pork & Ginger Soup Dumplings)在所有品項總榜中勇奪第一，成為今年最受消費者喜愛的產品，也象徵中餐在美國主流零售市場的受歡迎度持續上升。

根據Trader Joe’s公布的結果，這款灌湯包去年曾排名第二，今年再度獲得消費者支持，人氣繼續攀升，登上總榜冠軍。Trader Joe’s表示，灌湯包以鮮香豬肉搭配清爽薑味，內含濃郁湯汁且麵皮柔軟，使其在眾多食品中脫穎而出。Trader Joe’s指出，本次票選完全依據消費者投票結果，反映日常購買與實際喜好。

除了總榜冠軍外，Trader Joe’s也公布多個分類第一名，新產品類別由高蛋白鬆餅奪冠，飲品類由季節限定香料蘋果酒再度獲選，起司類為山羊起司，農產品類則是多年熱銷的迷你酪梨。正餐類方面，印度風味奶油雞配巴斯馬蒂米飯獲「午餐與晚餐」類第一名，甜點類則由巧克力冰淇淋三明治拔得頭籌。部分得獎商品屬季節性產品，Trader Joe’s表示未來仍會依時節回歸上架。

據冷凍食品產業資訊平台FrozeNet分析，美國消費者對即食及簡易料理需求持續，冷凍主餐和小吃銷售穩定成長。而亞洲靈感冷凍食品是成長快速的品類，像餃子、煎餃需求明顯增加。社群平台小紅書上也有華人用戶表示，這款灌湯包皮薄餡大，薑味十足，「掌握了小籠包精髓」。但也有部分用戶表示，速凍口感始終無法與新鮮包子匹敵，還有人認為薑味過重。

Trader Joe’s作為年輕一代最為熱衷的超市之一，近年推出了不少爆款中餐美食，前年以經典美式中餐「陳皮雞」為靈感的購物袋迅速走紅，社群平台和代購圈甚至出現高價轉售現象，近來其3.99元的經典款帆布購物袋，也在台灣社群媒體與代購圈掀起熱潮。Trader Joe’s在曼哈頓共有十間門店，華埠附近格蘭街(Grand St.)400號設有門市，布碌崙(布魯克林)和皇后區各有三家，史泰登島則有兩家。

