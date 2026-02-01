買大塊肉、注意價格標籤 9個密技在好市多省更多

留意特價密碼、買大塊肉後自行分切分裝都是在好市多購物的省錢妙招。好市多示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Tyler Menezes）

美國物價飆漲，「省錢」變成很多人最在意和最重要的功課，雖然像好市多 （Costco ）這樣的賣場商品以物美價廉著稱，但有時候買起來也可能花上一大筆錢。不過，還好情況沒那麼糟，好市多除了有很多5美元以下的食品，還有很多省錢的方法，從留意價格密碼到選擇冷凍食品，只要知道去哪裡找和怎麼找，還是能在好市多省錢。Daily Meal報導列出9個今年能在好市多省錢的妙招，購物時掌握這些技巧，幫自己的荷包聰明把關。

1. 利用Costco Next

Costco Next是會員限定的購物平台，是好市多官網的分支，專門展示和好市多合作且信賴品牌的限量商品，種類遠超過好市多的常規商品，從美妝、家電到嬰兒食品，透過Costco Next還能享有折扣，不過網站只是一個找到心儀商品的管道，好市多不負責配送和處理退貨。

2. 買大塊肉再自己分切分裝

好市多有很多散裝商品，但很多時候那些就是較小的商品組合成一個大包裝，肉類也不例外，就是更大包裝的同類商品，因此如果願意自己在家分切分裝就能用更少的錢買到更多肉，與其購買一包肋眼牛排，不如買一整塊肋眼回家自己切，每磅的單價能便宜好幾元。

3. 留意特價密碼

有些商品價格尾數不是.99元，通常代表要趕快搶購它們。若看到價錢是.97結尾，代表是價格下殺的清倉商品，錯過就買不到了。價錢尾數是.49、.59和.79的商品通常是季節性或存貨更替的商品，會比其他賣場的相同或同類產品便宜，價格.00的是由經理降價，常見於生鮮和熟食區，是清理仍可安全食用的庫存的好方法。

4. 留意新的科克蘭（Kirkland Signature）商品

好市多不斷推出新的科克蘭商品，這些自有品牌商品的價格比同類型其他品牌的商品便宜，想省錢的人可以密切注意。

5. 去好市多藥房買藥時先檢查自己的醫療保險福利

好市多近期宣布和藥品福利管理公司Navitus合作，他們有8百個主要客戶，包括工會、政府計畫和雇主，涵蓋將近1千8百萬人，可以用成本加成價格購買藥品，因此建議可以向工會或雇主確認是否和Navitus有合作關係，買藥會變得便宜很多。

6. 用Costco Direct購買價格昂貴的大型商品

Costco Direct是好市多網頁上的專區，針對冰箱、洗碗機、家具等昂貴且大件商品提供限時優惠，並可直接送貨到家，且買越多省越多，例如一次購買專區內兩件商品，可以省1百元，五件以上可以省4百元。

7. 囤貨抗通膨商品

好市多以部分商品多年未調漲價格聞名，例如知名的烤雞和美食區的熱狗價錢一直都沒漲價，因為那是他們吸引顧客上門的賠錢商品，未來漲價的機率也不高。買這些商品回家進行多種變化，烤雞可以把肉剝下來做成捲餅，熱狗切片可以放在義大利麵上面，各種省錢又美味的餐點就完成了。

8. 不買生鮮蔬果，改買冷凍食品

生鮮蔬果的保存期限短，腐敗速度快，不如選購冷凍食品，例如冷凍有機草莓，不但價格划算，營養價值不輸新鮮草莓甚至更高，還能放更久，用途也很廣泛。

9. 若購買金額多，可以升級會員

如果每年在好市多的消費金額都不少，可以加點錢升級會員，黑鑽卡年費130元，是普通會員的兩倍，但能在符合條件的購買中獲得2%的回饋，代表如果每個月在好市多花幾百元，就能賺回會員費。

如果每個月在好市多消費約540元，就能賺回130元的會員費，線上購物也能享有回饋，不過要注意的是每年的回饋最多1250元，不過要達到上限門檻，一年的花費金額約為6萬2500元。