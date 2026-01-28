社群網紅美食經常踩雷 這五個旅遊陷阱建議避開

我的頻道

世界新聞網／輯
千篇一律的紀念品店、坑殺遊客的餐廳可能都是旅遊陷阱，旅行時建議依照自己步調和選擇會讓自己開心的地方度過這段休閒時間。旅行示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Anthony Tran）
千篇一律的紀念品店、坑殺遊客的餐廳可能都是旅遊陷阱，旅行時建議依照自己步調和選擇會讓自己開心的地方度過這段休閒時間。旅行示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Anthony Tran）

社群媒體上的旅遊美照或有趣影片看起來令人心動，但很多時候那些照片背後的真實情況是無止盡的排隊人龍、擠到不行的景點、要價不菲的噱頭，還有那些無法捕捉到景點真正魅力的俗氣拍照點，讓人體驗後感到心累，巴不得趕快回家。如果想進行有意義又能留下美好回憶的旅行，建議避開那些旅遊陷阱，把時間、精神和金錢投入在讓你學到東西或感到真正開心的地方。Travelhost報導列出五個常見的遊客陷阱，從活動到地標和餐廳，建議最好避開，以免壞了旅行遊興。

1. 超萌的動物互動體驗

老虎寶寶躺在你的腿上、猴子蹲在你的肩膀上，這些在照片中看似可愛的體驗，實際狀況可能是壓力過大的動物、匆忙的體驗時間和令人質疑的動物福祉。建議找信譽良好的動物保護區或野生動物保護區，改以符合道德且有意義的方式近距離接觸野生動物。

2. 匆匆瀏覽的體驗

搭公車從某一景點匆忙趕到另一個景點完全無法好好體驗當地文化，這樣完成了「必去清單」，但沒有留下難忘的回憶，不妨專注於一個區域或景點，品嘗當地糕點、逛逛特色店家，讓城市隨著你的步調展現其魅力。

3. 專坑遊客、價格過高的餐廳

社群上那些標榜「道地美食」的餐廳往往賣的是平庸的菜色但昂貴的價錢，想要吃到令人難忘的美食，就要跟著當地人吃。尋找家庭經營的小型咖啡廳、熱鬧的街邊攤販和熙來攘往的當地市場，如此不僅能吃到當地美食，還能支持在地商家發展，以精緻的旅遊景點無法比擬的方式融入當地文化。

4. 千篇一律的紀念品店

賣著昂貴小飾品的紀念品店無法展現一個地方的精神，可以去有匠人手做的店或當地市集，了解工藝品的故事、認識製作者，買個有意義的紀念品回家，支持當地手工藝者不僅可以買到獨特又道地的物品，還可以促進當地經濟和倡導永續發展。

5. 直升機和日落攝影之旅

這種觀光行程又貴又趕，不如自己規劃自己的冒險之旅，例如探索能飽覽當地風光的屋頂酒吧，在風景優美的健行小徑漫步，發現隱藏秘境，或沿著靜謐的河畔小路散步，按照自己的步調欣賞令人嘆為觀止的景色，想停留多久就停留多久，盡情享受這段體驗，無需支付高昂的費用或感到匆忙。如此一來每一處景色都顯得彌足珍貴，獨一無二。

觀光 咖啡 社群媒體

