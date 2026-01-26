曼哈頓「找廁所像尋寶」 華人旅客夜間苦繞2小時

在異鄉旅遊，找不到廁所很崩潰。紐約示意圖。(路透)

人有三急，出國旅遊找不到廁所相當崩潰。小紅書 網友「21stCenturyMurderDoll」近日以「在曼哈頓 呼喚洗手間」發文，分享在紐約旅遊時連續找不到廁所的經歷，引發大量共鳴。

該女網友表示，自己曾在洛杉磯、舊金山、西雅圖等地生活或旅行，通常在公共圖書館、公園或商店消費即可使用洗手間，但她上個月平安夜當天，前往紐約華盛頓廣場公園準備看下午5點的《Christmas Carol》時，才發現公園洗手間下午4點就關門，附近又多為NYU教學樓需學生證才能進入，讓她被迫轉向商家求助。

她接連在奶茶店、麥當勞 等地碰壁，甚至花了10美元消費仍被告知「廁所壞了不能用」，最後繞到書店、百貨公司仍屢遭限制，多間廁所都因沒有密碼而不得其門而入。直到她終於搜尋到提供「洗手間位置與密碼」的網站，才在Strand書店二樓角落找到不需密碼的公共洗手間，前後耗時近兩小時，也因此錯過演出。該網友直言，當下感覺「很沒有基本的尊嚴」，並質疑景點廁所過早關閉是否合理。

該網友在文中也點名紐約廁所管理與流浪者議題牽動。她提到舊金山曾設置可自動消毒的公廁，反觀紐約稅收高卻難以取得基本公共服務；並提出若在廁所加裝警報、隔間停留超過一定時間自動提醒，就可降低流浪者過夜或用藥風險，但「明明可以解決卻不願意解決」。雖然她肯定紐約文化活動豐富、城市很美，但這次「莫名其妙淒慘的平安夜」讓她感受到，許多被視為理所當然的便利，在當地可能成了一種特權。

留言區則掀起「曼哈頓如廁生存指南」大討論。有網友分享在NYU附近忍不住時，曾向門口保安說想進去了解MBA課程，對方就刷卡放行，還有人調侃「NYU學生證是移動廁所通行證」。也有網友笑稱曾為了上洗手間在精品店買了墨鏡，形容那是「價值400美元的廁所」，反差引發熱議。另有不少在地或熟門熟路的網友指出，對紐約生活者而言「廁所遍地是」，但對一直步行壓馬路的遊客確實不友善，尤其遇到平安夜提早關門更倒霉。

不少留言也提供實用建議，包括百貨公司與大型超市（如Target、Whole Foods）、公共圖書館、博物館、飯店大廳、Apple Store等較容易找到洗手間；有人提醒星巴克 常需密碼但可詢問店員或跟著前一位顧客進入。另有網友推薦Got2GoNYC、Flush等「找廁所工具」或整理清單，甚至有人感嘆「如果一個城市需要專門的App指引公廁位置，說明公廁確實太難找」。