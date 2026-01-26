我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市積雪創五年新高已奪七命 剷雪不當恐心臟病發

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

曼哈頓「找廁所像尋寶」 華人旅客夜間苦繞2小時

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
在異鄉旅遊，找不到廁所很崩潰。紐約示意圖。(路透)
在異鄉旅遊，找不到廁所很崩潰。紐約示意圖。(路透)

人有三急，出國旅遊找不到廁所相當崩潰。小紅書網友「21stCenturyMurderDoll」近日以「在曼哈頓呼喚洗手間」發文，分享在紐約旅遊時連續找不到廁所的經歷，引發大量共鳴。

該女網友表示，自己曾在洛杉磯、舊金山、西雅圖等地生活或旅行，通常在公共圖書館、公園或商店消費即可使用洗手間，但她上個月平安夜當天，前往紐約華盛頓廣場公園準備看下午5點的《Christmas Carol》時，才發現公園洗手間下午4點就關門，附近又多為NYU教學樓需學生證才能進入，讓她被迫轉向商家求助。

她接連在奶茶店、麥當勞等地碰壁，甚至花了10美元消費仍被告知「廁所壞了不能用」，最後繞到書店、百貨公司仍屢遭限制，多間廁所都因沒有密碼而不得其門而入。直到她終於搜尋到提供「洗手間位置與密碼」的網站，才在Strand書店二樓角落找到不需密碼的公共洗手間，前後耗時近兩小時，也因此錯過演出。該網友直言，當下感覺「很沒有基本的尊嚴」，並質疑景點廁所過早關閉是否合理。

該網友在文中也點名紐約廁所管理與流浪者議題牽動。她提到舊金山曾設置可自動消毒的公廁，反觀紐約稅收高卻難以取得基本公共服務；並提出若在廁所加裝警報、隔間停留超過一定時間自動提醒，就可降低流浪者過夜或用藥風險，但「明明可以解決卻不願意解決」。雖然她肯定紐約文化活動豐富、城市很美，但這次「莫名其妙淒慘的平安夜」讓她感受到，許多被視為理所當然的便利，在當地可能成了一種特權。

留言區則掀起「曼哈頓如廁生存指南」大討論。有網友分享在NYU附近忍不住時，曾向門口保安說想進去了解MBA課程，對方就刷卡放行，還有人調侃「NYU學生證是移動廁所通行證」。也有網友笑稱曾為了上洗手間在精品店買了墨鏡，形容那是「價值400美元的廁所」，反差引發熱議。另有不少在地或熟門熟路的網友指出，對紐約生活者而言「廁所遍地是」，但對一直步行壓馬路的遊客確實不友善，尤其遇到平安夜提早關門更倒霉。

不少留言也提供實用建議，包括百貨公司與大型超市（如Target、Whole Foods）、公共圖書館、博物館、飯店大廳、Apple Store等較容易找到洗手間；有人提醒星巴克常需密碼但可詢問店員或跟著前一位顧客進入。另有網友推薦Got2GoNYC、Flush等「找廁所工具」或整理清單，甚至有人感嘆「如果一個城市需要專門的App指引公廁位置，說明公廁確實太難找」。

曼哈頓 星巴克 麥當勞 小紅書

上一則

黃仁勳在上海穿「司局級」夾克很敏感？ 胡錫進言論翻車

延伸閱讀

北美生活省錢有感 華人分享「不花冤枉錢」採買習慣

北美生活省錢有感 華人分享「不花冤枉錢」採買習慣
6種「報恩菜」無限續杯 陽台種一次連吃半年

6種「報恩菜」無限續杯 陽台種一次連吃半年
找廁所和過海關都大排長龍？旅遊達人曝順利搭機秘訣

找廁所和過海關都大排長龍？旅遊達人曝順利搭機秘訣

不是什麼都能裝 這些東西放夾鏈袋反而壞更快

不是什麼都能裝 這些東西放夾鏈袋反而壞更快

熱門新聞

馬年生肖狗子女有望取得重要成就，父母欣慰滿懷。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nicole Michalou）

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

2026-01-19 21:25
對3個星座而言，精準判斷本身就是優先事項，是無可撼動的立場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

2026-01-24 23:25
三星座最容易被暗戀。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@BOOM Photography）

3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心

2026-01-21 22:25
三生肖新年福氣相伴。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

3生肖命格平安福氣隨行 屬蛇擅避風險、他靠柔性化解災害

2026-01-22 21:25
現代人愛養寵物，但又常忙到沒空遛狗，打工平台勞務外包就有不少人協助遛狗。遛狗示意圖。（本報資料照片）

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

2026-01-17 23:50
牧場主分享平價又軟嫩多汁的牛排部位。牛排示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Kyle Mackie）

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

2026-01-20 22:25

超人氣

更多 >
幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺
華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」

華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」
川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定

川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定