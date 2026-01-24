「竭盡所能別死」 美攀岩傳奇霍諾德 盼觀眾看到純粹快樂

我的頻道

中央社／台北24日綜合外電報導
美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德。（美聯社）
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）原定台北時間24日挑戰徒手獨攀台北101，但因天候不佳延到隔天。霍諾德近日接受「紐約時報」專訪，談到挑戰動機、風險認知和家庭觀。

霍諾德1985年生於美國加州沙加緬度（Sacramento），自幼熱愛攀岩，在柏克萊加州大學（UC Berkeley）休學後以廂型車為家展開征途，2017年成為首位以「無繩獨攀」之姿攻頂酋長岩（El Capitan）的攀岩者，相關紀錄片「赤手登峰」（Free Solo）2019年獲得奧斯卡最佳紀錄片獎。

霍諾德與妻子桑妮（Sanni）是在2015年一場簽書會相識相戀，2020年結為連理，育有兩個不到4歲的女兒。

以下整理自紐時專訪：

攀登動機與冒險價值

霍諾德被問到為何選擇攀登台北101，他談及童年常爬建築物，成年後受限於法律，攀爬建築物的許可不容易取得，既然獲得就要把握機會。

他認為台北101是完美目標，攀登路線自然且充滿特色，例如抓握裝飾龍頭，像是遊樂場攀爬架般有趣。他也笑說會擔心表面會滑，「但抓緊就沒事」。

他表示，妻子對於直播活動本身感到壓力，包括擔心輿論，「我認為她對攀爬本身倒不擔心」。

對於攀爬建築被批評為「商業噱頭」，霍諾德表示希望觀眾能從中看到純粹的快樂與童心，成年人常受限於「危險」或「保險」等現實考量，而失去了孩子般「想爬上去看看」的直覺好奇與冒險熱情。

家庭觀與責任

至於有了妻女後，是否改變對風險的看法，霍諾德表示沒有太大變化，「因為我從來就不想死，這也是為何我會投入那麼多心力準備和訓練」。

他也坦言人生有了更多牽掛，「因此我還是會竭盡所能別死」；若他不幸走了，女兒年幼可能不會記得，而妻子肯定非常難受，但她們會受到妥善照顧，「我不覺得我會讓她們陷入困境，她們也不見得一輩子都會有創傷」。

霍諾德不常與妻子討論攀登的風險，因為這顯然會讓她難過，他們偶爾會以黑色幽默帶過，例如開玩笑她何時再約會、帶小孩找第二春有多難。

至於霍諾德父親在他19歲時過世的影響，霍諾德表示「很難說得清，只是覺得這就是人生，世事無常。那件事也非常直接地提醒我人生有限」。

霍諾德挑戰徒手獨攀台北101活動將由串流平台Netflix全球直播，Netflix在社群網站發文表示，因天氣因素改至台北時間25日上午9時舉行，「安全始終是我們的首要考量，感謝您的理解與體諒」。

