在家做牛肉粉絲煲無難度 零油煙燜菜「超嫩滑、巨好吃」

網友分享簡易食譜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

小紅書 網友「楚楚要瘦了」近日發布一支主打「沒有油煙、很健康」的「水油燜菜」影片，因低卡、低脂又省事，吸引大量網友收藏與跟做。發文者在影片中形容這種做法「真的會上癮」，並搭配牛肉與粉絲，強調一鍋完成、口味入味且適合減脂餐打卡。

影片內容指出，作者以牛肉作為一餐蛋白質來源，牛肉先醃製：加入生抽(醬油)與一勺澱粉抓勻上漿，最後噴少量油「鎖住水分」，靜置約5分鐘。接著調製料汁，加入生抽、蠔油、一勺雞精，再加一勺蒜頭油與半碗清水，能吃辣者可剪入小段辣椒。

食材方面，她把前一天煮火鍋剩下的青菜放入鍋中，加蔥花與番茄，粉絲冷水或熱水泡到「能掐斷」即可鋪上，再將牛肉鋪勻、把料汁澆上，全程以小火燜約10分鐘。作者並估算整份熱量約180大卡，稱成品牛肉「超級嫩滑、巨好吃、很入味」，並表示青菜可替換成任何自己愛吃的種類。

留言區多數回饋正面，許多網友實測後直呼「好吃又方便」。有人分享粉絲吸滿湯汁，湯汁除料汁外多來自蔬菜出水，因此口感清甜；也有人把粉絲換成雜糧飯拌進去當一餐。另有網友回報家中沒有不沾鍋，改用電飯鍋以「熱飯功能」加熱兩遍仍能煮熟，甚至加了虎皮鳳爪，形容好吃到「轉圈」，作者也回覆稱讚。整體討論中，「省事、一鍋出、好入味」成為最多人認同的賣點。

不過，做法細節也引發大量提問與提醒，包括是否需要加水、會不會糊鍋、能否用砂鍋或鐵鍋等。作者多次回應「最好是不沾鍋」，並提醒粉絲可能會黏鍋，雪平鍋或不鏽鋼鍋需避免把粉絲放在底部。關於加水問題，她表示不必另外加水，只需在料汁中加水即可，因蔬菜會出水，但若水太多反而會「沒味道」。也有網友反映用砂鍋操作「結果焦了」，呼應火候與鍋具選擇的重要性。

牛肉口感同樣是討論焦點。有網友擔心牛肉會柴或煮老，作者強調關鍵在「一直小火」，避免大火導致水蒸氣蒸發過快而乾鍋，並指出牛肉熟得快；另有網友詢問部位與醃法，作者建議選「吊龍」或嫩肉，並補充一拳大小的牛肉約120克。