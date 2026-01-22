好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

鮭魚示意圖，非新聞當事鮭魚。(圖／123RF)

大賣場好市多 （Costco ）近期有會員在社群媒體 上頻頻抱怨購買的海鮮品質問題，包括出現惡臭、變色等，各種負面消費體驗。對此，有自稱是好市多員工的網友透露，鮭魚 是退貨率最高的商品之一，即使保存期限還沒到，仍常會有顧客以「魚腥味過重」的理由退回。

鮭魚竟是被退貨冠軍

據mashed報導，社群平台Reddit上有網友投訴顯示，好市多會員對購買的魚類和海鮮產品怨聲載道。從難聞氣味、異常變色到黏滑觸感和不佳口感，購物者詳述了對感官全方位的衝擊。不只單一魚種出現問題，智利鱸魚、帝王蟹腳都有投訴，但以鮭魚最為嚴重。

一名自稱好市多員工的Reddit用戶表示，鮭魚是最常被退貨的商品之一，理由是「魚腥味太重」，即使距離保存期限還有好幾天也一樣。他指出，海鮮本身極易腐壞且保存期短，加上好市多對會員承諾百分百滿意保證，這兩點讓消費者更傾向將商品退回門市。

報導表示，好市多的產品來自全球採購、運送並儲存在世界各地的倉庫，以滿足忠實顧客的需求。儘管這種模式對服飾和紙製品很有效，但對海鮮來說卻容易出問題。Reddit用戶指出，員工每天重新包裝新鮮海鮮以去除多餘水分和減少異味，嘗試讓海鮮能保存更久，導致惡性循環。

美好市多魚類最常被退貨？員工曝兩原因 鮭魚被投訴最嚴重

TVBS新聞網