好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

好市多的海鮮種類很多，其中5款商品備受網友推薦。海鮮示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@David Foodphototasty）
好市多(Costco)可以買到很多種類的海鮮，從新鮮漁獲、多種冷凍預製海鮮、到罐裝食品應有盡有。不過各種海鮮商品評價有好有壞，廣受好評的有新鮮梭鱸魚，以及常客喜愛的冷凍金目鱸魚和阿拉斯加野生紅鮭魚；同時許多評論認為，海鮮秋葵濃湯與壽司拼盤是好市多「最糟糕」的商品之一。Daily Meal報導根據許多網路評論，整理出最推薦和建議別買的好市多海鮮商品。

網路評論表示，科克蘭野生太平洋鬼頭刀（Kirkland Signature Wild Pacific Mahi-Mahi）是好市多最棒的海鮮產品之一，品質沒有因為經過冷凍而變差，每片魚肉獨立包裝，不需要費勁把魚肉分開。鬼頭刀味道清淡並略帶甜味，和辣味絕配，因此許多人會選擇鬼頭刀製作魚塔可（fish taco），不過魚肉扎實的口感與本身的味道，讓有些人偏好擠些檸檬汁與撒香料單獨烤魚。

預製或冷藏過的秋葵海鮮湯（Seafood Gumbo）風味都比不上現煮的湯，而網路評價對Heritage Specialty Foods的秋葵海鮮湯極低，一名網友說，他沒想到會在好市多買到這麼糟糕的商品。這款冷凍湯品雖然聲稱是海鮮湯，裡面的海鮮卻很少，大部分是濕軟的米和濃稠、倒胃口的醬汁，其中稀少的蝦子吃起來如橡膠，也幾乎吃不到雞肉和香腸，更別提鹽巴太多、沒有調味。

好市多的野生梭鱸魚片（walleye）美味可口，許多顧客都稱讚口感佳又容易烹煮。梭鱸魚片裹上麵包粉與香料，再用平底鍋煎熟風味絕佳，烘烤或燒烤也很好吃；但如果不是中西部的居民，可能很難見到這種魚。

科克蘭新鮮養殖大西洋鮭（Kirkland Signature Fresh Farmed Atlantic Salmon）聽起來是個不錯的選擇，但近來許多人在網路上表示遇到品質變差的問題。一名網友說，他好幾年來每個月都會買科克蘭養殖大西洋鮭，不過最近買到的魚排吃起來口感軟爛，還有難聞的味道；其他網友也說，這款鮭魚如果冰過再解凍會產生魚腥味，讓人倒胃口；還有網友表示早就改買阿拉斯加野生紅鮭魚。

如果沒嘗過金目鱸，下次推薦試試The Better Fish澳洲全天然金目鱸（The Better Fish Australis All Natural Barramundi），這種魚口感像奶油濃郁滑順、肉質緊實、略帶甜味，但又沒有讓人反感的魚腥味，全家大小都適合吃。一名網友表示，魚肉味道清淡又容易煮，連家裡的幼兒都會吃。其他網友說，與其他魚相比，煮完金目鱸家中不會充滿異味，而且魚肉百搭各種風味，例如亞洲風味的是拉差醬（sriracha）和醬油，或歐洲風味的酸豆、檸檬與奶油。

好市多有些熟食看起來比實際味道好吃，壽司拼盤就是其中之一。有網友表示，到好市多絕對別買壽司，裡面的魚肉沒味道，飯又硬又難吃。不過每個地方的好市多壽司品質可能不一樣，有人表示夏威夷好市多的壽司與生魚片就非常美味。

好市多販售多種鮭魚，但不是每一種都廣受好評，想讓錢花得值得，建議購買科克蘭阿拉斯加野生紅鮭魚（Kirkland Signature Wild Alaskan Sockeye Salmon），被公認是好市多最棒的鮭魚，許多人因為其優良風味與品質而經常回購。因為這是野生捕撈鮭魚，價格比養殖鮭魚更貴，但可以輕鬆煮出肥厚、多汁、新鮮的魚排，魚排保留魚皮，並有獨立真空包裝，所以可以只解凍需要的分量。想吃鮭魚買這款準沒錯。

