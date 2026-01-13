餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

心臟科醫師提醒，餐廳提供的餐點可能含有過多熱量、飽和脂肪與鈉，這些和心臟病典型風險因子高度相關。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Rachel Claire）

到餐廳用餐可能是種奢侈享受，坐在位置上和親友聊天、品嘗主廚現場烹調的餐點，還有服務生幫忙清理桌面，不過點餐時要注意餐點對健康可能造成的影響。Parade報導，史坦頓島大學北醫院（Northwell’s Staten Island University Hospital）的心臟科主任涅韋列夫（Dmitriy Nevelev）說，餐廳提供的餐點可能含有過多熱量、飽和脂肪與鈉，這些和心臟病 典型風險因子高度相關，顧客可能吃下比自製的餐點多出兩到三倍的鈉和卡路里。其中心臟科醫師認為最糟糕的餐點是奶油白醬寬麵（Fettuccine Alfredo）。

加州拉古納山馬鞍峰醫療中心（MemorialCare Saddleback Medical Center）的心臟科醫師陳正漢（Cheng-Han Chen，音譯）說，奶油白醬寬麵雖然美味，但含有大量的飽和脂肪、鈉和精緻碳水化合物，對心臟健康不好。涅韋列夫說，偶爾吃奶油白醬寬麵沒有危險，但不要太常吃或是吃下一整份。

美國餐廳販售的奶油白醬寬麵和義大利 祖母煮的不一樣。Vital Heart & Vein心臟科醫師紀派屈克（Patrick Kee，音譯）說，原始的奶油白醬寬麵使用新鮮義大利麵、高品質奶油和磨碎的帕馬森乾酪，很好消化又開胃；美國的奶油脂肪含量較低，因此額外添加重奶油作為穩定劑與增稠劑，讓脂肪和義大利麵裡的單醣、乾酪裡的鈉完美結合，創造高糖、高脂、高鹽的超美味食物，刺激大腦的獎賞系統，卻對心臟產生傷害。

心臟科醫師建議，到餐廳避免選擇奶油白醬寬麵，因為其中含有高脂、高糖、高鈉，對心臟不好。奶油白麵示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Engin Akyurt）

陳正漢說，攝取大量飽和脂肪會增加體內低密度膽固醇的濃度，提高動脈粥狀硬化的風險，動脈粥狀硬化是動脈因為血小板堆積而變厚變硬，會增加心臟病與中風 風險。紀派屈克說，鈉是身體需要的礦物質，但高鈉飲食與高血壓相關，高血壓又是增加心臟病與中風的危險因子。美國心臟協會（American Heart Association）建議每日鈉攝取量不應超過1500毫克，而一份奶油白醬寬麵的鈉含量通常大於或等於該建議攝取量。

奶油白醬寬麵通常含有精緻碳水化合物，而精緻碳水化合物在加工過程中流失了膳食纖維等營養素。陳正漢說，精緻碳水化合物會影響胰島素阻抗性，增加體內三酸甘油酯和低密度膽固醇的濃度，並導致發炎。涅韋列夫說，奶油白醬寬麵方便吞嚥，導致身體的荷爾蒙可能還來不及釋出吃飽的訊號，就已經吃下大量卡路里，長久下來會衝擊心臟健康。

對於奶油白醬寬麵愛好者，紀派屈克說，建議找人分食一份，減少攝入的脂肪、鈉和卡路里，或是一份餐點分成好幾餐食用，有些餐廳甚至有低鈉選項。如果餐廳以配菜型式提供義大利麵，餐盤一半裝蔬菜或沙拉，還有四分之一裝精瘦蛋白質，義大利麵只能裝四分之一，讓餐點營養更均衡。

涅韋列夫說，到餐廳用餐更好的選項是烤鮭魚佐蔬菜，和菰米（wild rice）、藜麥、布格麥等有益心臟的碳水化合物，能攝取充足的Omega-3脂肪酸、蛋白質與纖維，並降低鈉攝取量。Omega-3脂肪酸有助於降低血脂、減少發炎，還可能降低心律不整的風險。煎、烘烤和燉煮相比油炸能大量減少食物脂肪量。