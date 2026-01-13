我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早被染黃 原好萊塢菁英簽證大量用來拍色情片

川普續嗆鮑爾若非無能即腐敗：混蛋很快滾蛋

5部話題新劇 「驕陽似我」清新不膩、這齣黑馬懸疑劇燒腦衝擊

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
都市愛情劇《驕陽似我》由宋威龍(右)、趙今麥(左)主演。(取材自豆瓣)
都市愛情劇《驕陽似我》由宋威龍(右)、趙今麥(左)主演。(取材自豆瓣)

近期電視劇市場題材多元，從都市愛情、仙俠古偶到懸疑推理，各類新作接連上線，引發觀眾不同面向的討論。根據「搜狐」報導，有作品以健康戀愛觀與高甜氛圍收穫好評，也有製作規格突出的懸疑劇成為口碑焦點，但同時亦不乏因節奏與表演風格引發爭議的作品，呈現出明顯的兩極反應。

驕陽似我：清新療癒不狗血

都市愛情劇「驕陽似我」由宋威龍、趙今麥主演，主打清新現代戀愛氛圍。劇情描寫男女主角從曖昧到正式交往的情感推進，被不少觀眾認為在戀愛後段仍能維持自然節奏，避免流於膩味。角色設定強調互相尊重與理解，被視為近年現偶中較少見的「健康型關係」，也因此成為不少觀眾日常追劇的療癒選擇。

逍遙：感情線高劇情漸弱

仙俠劇「逍遙」由譚松韻、侯明昊、汪鐸主演，前期世界觀與角色互動受到部分觀眾肯定，但隨劇情推進，對感情線比例過高、主角行事過於理想化的討論逐漸浮現。有觀眾指出，後段劇情因情感抉擇引發連鎖事件，反而削弱了敘事張力，配角人設與主線取捨也成為爭論焦點，使整體評價呈現分歧。

剝繭：視覺強烈帶動懸疑翻轉

懸疑劇「剝繭」由羅雲熙、劉雅瑟、江奇霖主演，以電影級製作規格與強烈視覺風格受到關注。劇組遠赴雲南進行實景拍攝，結合洞穴、熱帶地貌，打造出極具衝擊力的案件場景，包括「蛛網」、「人繭」等畫面引發觀眾熱議。劇情在推理過程中不斷翻轉預判，被不少觀眾認為是近期少見節奏緊湊、懸疑氛圍濃厚的作品。

懸疑劇「剝繭」由羅雲熙主演，劇情在推理過程中不斷翻轉預判，被不少觀眾認為是近期少...
懸疑劇「剝繭」由羅雲熙主演，劇情在推理過程中不斷翻轉預判，被不少觀眾認為是近期少見節奏緊湊作品。(取材自豆瓣)

人之初：懸疑鋪陳略顯張力不足

同樣屬於懸疑題材的「人之初」，由張若昀、馬思純、王景春主演，開播前因卡司與題材受到期待，但播出後評價出現落差。有觀眾認為劇情鋪陳冗長、懸疑張力不足，角色表演風格也引發適不適合現代懸疑劇的討論，使部分觀眾產生代入感不足的觀感。

玉茗茶骨：以茶喻人演技佳

古裝劇「玉茗茶骨」則由侯明昊、古力娜扎、陳若軒主演，融合探案與情感元素。劇中角色陸江來以「以茶喻人」的設定受到關注，其堅守原則、行動重於言語的形象，被觀眾視為劇集情感核心。整體布景與敘事節奏獲得肯定，男主演技表現亦被認為為作品加分，雖然部分特效設計引發討論，但仍被不少觀眾評為近年古偶中完成度較高的一部。

整體來看，近期話題劇橫跨多種題材與受眾，無論是甜寵現偶、仙俠敘事或高規格懸疑製作，都各自吸引不同觀眾群，市場反應也顯示觀眾對劇情品質與敘事選擇的要求持續提高。

古裝劇「玉茗茶骨」以茶喻人的設定受到關注。(取材自豆瓣)
古裝劇「玉茗茶骨」以茶喻人的設定受到關注。(取材自豆瓣)

上一則

Ikea廚房地墊圖案亮眼又耐髒好清 他一口氣買三塊大讚好用

延伸閱讀

「驕陽似我」撐3集才入戲 網推10部「首集就上頭」劇單

「驕陽似我」撐3集才入戲 網推10部「首集就上頭」劇單
最火劇「罰罪2」角色張力強奪冠 另一齣刑偵劇來勢洶洶

最火劇「罰罪2」角色張力強奪冠 另一齣刑偵劇來勢洶洶

宋威龍、趙今麥情定無錫梅園… 「驕陽似我」意外帶動江蘇文旅

宋威龍、趙今麥情定無錫梅園… 「驕陽似我」意外帶動江蘇文旅
打敗「難哄」、「許我耀眼」… 「驕陽似我」登2025最強現偶劇

打敗「難哄」、「許我耀眼」… 「驕陽似我」登2025最強現偶劇

熱門新聞

馬族熱情外向、交友廣，容易在各領域建立連結，偏好戶外活動如登山等。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

2026-01-09 22:25
4星座愈老愈有錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

2026-01-08 21:25
「藏海傳」、「許我耀眼」入榜2025年豆瓣最高分華語劇集榜單。（取材自豆瓣）

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

2026-01-06 20:25
四星座對於消費習慣、投資理財天生具備優勢，能讓資源發揮最大效益，不僅減少爭執，也為家庭創造穩定與和諧的基礎。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

另一半是這四星座 錢交給他持家、理財準沒錯

2026-01-10 23:25
一名網友指出，薄荷一旦種在地裡，根系便會迅速向四周延伸，因此在種植時放入盆栽內種植，才能避免薄荷蔓延到整個庭院；示意圖。(取材自Unsplash @Fernanda Arias)

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

2026-01-06 22:25
六部古裝劇原著粉也很喜歡。左為「流水迢迢」、右為「長相思」。(取材自豆瓣)

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

2026-01-07 20:25

超人氣

更多 >
好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事
好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天
花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商
全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8
CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置

CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置