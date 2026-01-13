5部話題新劇 「驕陽似我」清新不膩、這齣黑馬懸疑劇燒腦衝擊

都市愛情劇《驕陽似我》由宋威龍(右)、趙今麥(左)主演。(取材自豆瓣)

近期電視劇市場題材多元，從都市愛情、仙俠古偶到懸疑推理，各類新作接連上線，引發觀眾不同面向的討論。根據「搜狐」報導，有作品以健康戀愛觀與高甜氛圍收穫好評，也有製作規格突出的懸疑劇成為口碑焦點，但同時亦不乏因節奏與表演風格引發爭議的作品，呈現出明顯的兩極反應。

驕陽似我：清新療癒不狗血

都市愛情劇「驕陽似我」由宋威龍、趙今麥主演，主打清新現代戀愛氛圍。劇情描寫男女主角從曖昧到正式交往的情感推進，被不少觀眾認為在戀愛後段仍能維持自然節奏，避免流於膩味。角色設定強調互相尊重與理解，被視為近年現偶中較少見的「健康型關係」，也因此成為不少觀眾日常追劇的療癒選擇。

逍遙：感情線高劇情漸弱

仙俠劇「逍遙」由譚松韻、侯明昊、汪鐸主演，前期世界觀與角色互動受到部分觀眾肯定，但隨劇情推進，對感情線比例過高、主角行事過於理想化的討論逐漸浮現。有觀眾指出，後段劇情因情感抉擇引發連鎖事件，反而削弱了敘事張力，配角人設與主線取捨也成為爭論焦點，使整體評價呈現分歧。

剝繭：視覺強烈帶動懸疑翻轉

懸疑劇「剝繭」由羅雲熙、劉雅瑟、江奇霖主演，以電影級製作規格與強烈視覺風格受到關注。劇組遠赴雲南進行實景拍攝，結合洞穴、熱帶地貌，打造出極具衝擊力的案件場景，包括「蛛網」、「人繭」等畫面引發觀眾熱議。劇情在推理過程中不斷翻轉預判，被不少觀眾認為是近期少見節奏緊湊、懸疑氛圍濃厚的作品。

人之初：懸疑鋪陳略顯張力不足

同樣屬於懸疑題材的「人之初」，由張若昀、馬思純、王景春主演，開播前因卡司與題材受到期待，但播出後評價出現落差。有觀眾認為劇情鋪陳冗長、懸疑張力不足，角色表演風格也引發適不適合現代懸疑劇的討論，使部分觀眾產生代入感不足的觀感。

玉茗茶骨：以茶喻人演技佳

古裝劇「玉茗茶骨」則由侯明昊、古力娜扎、陳若軒主演，融合探案與情感元素。劇中角色陸江來以「以茶喻人」的設定受到關注，其堅守原則、行動重於言語的形象，被觀眾視為劇集情感核心。整體布景與敘事節奏獲得肯定，男主演技表現亦被認為為作品加分，雖然部分特效設計引發討論，但仍被不少觀眾評為近年古偶中完成度較高的一部。

整體來看，近期話題劇橫跨多種題材與受眾，無論是甜寵現偶、仙俠敘事或高規格懸疑製作，都各自吸引不同觀眾群，市場反應也顯示觀眾對劇情品質與敘事選擇的要求持續提高。