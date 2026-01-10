蜂蜜+優格、豆+紅椒... 6組「食物配對」美味又營養

營養師分享6組推薦搭配食用的常見食物，有助身體吸收更多營養。優格與蜂蜜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jana Ohajdova）

從蜂蜜與優格，到茶與檸檬，有些食物搭配吃特別對味，特定的食物組合不僅能滿足味蕾，甚至有益健康，因為兩種食物加在一起有助身體吸收更多營養素，許多食物組合都是常見又受歡迎的食材，嘗試這些食物不只攝取多種營養素，也不用為了營養犧牲風味和用餐樂趣。

Food&Wine報導，營養師布拉特納（Dawn Jackson Blatner）說，特定食物一起吃能比單獨吃獲取更多營養。而營養師夏普（Abbey Sharp）表示，營養組合不是硬性規定，而是錦上添花，不需要斤斤計較每口飯有沒有吃對，但有機會搭配吃能升級餐點的營養與風味。以下是營養師推薦的6種常見食物組合。

1. 蜂蜜與優格

在希臘式優格淋上蜂蜜就是一道清爽甜蜜的早餐或點心，但很多人可能不知道蜂蜜與優格一起吃還有額外好處。科學研究顯示，蜂蜜能幫助維持優格內益生菌的活性。布拉特納說，關鍵是選擇原味優格，而且不要加太多蜂蜜，淋上少許蜂蜜就能享受營養益處，而且不會攝取過多糖。或者也可以製作優格水果沾醬，或放冰箱變成冷凍蜂蜜優格冰磚。

2. 番茄與橄欖油

義式番茄醬或番茄三明治淋點橄欖油不僅讓滋味更豐富，還能大幅增加身體吸收的茄紅素。番茄裡的茄紅素是一種抗氧化劑，與心臟健康、降低某些癌症風險和抗發炎相關，不妨用櫻桃番茄與橄欖油烹煮義大利麵，或在番茄湯上淋點橄欖油，或以橄欖油烤葡萄番茄作為義式烤麵包的配料。

3. 綠葉蔬菜與沙拉醬

夏普說，綠葉沙拉搭配健康的不飽和脂肪，如橄欖油、堅果和酪梨，能幫助身體吸收脂溶性維生素A、D、E、K，而且沙拉含點脂肪會更好吃。挑選使用橄欖油或任何高品質油製作的沙拉醬，搭配羽衣甘藍、菠菜和瑞士甜菜等綠葉蔬菜食用，能從蔬菜中獲取更多營養素。

4. 薑黃與黑胡椒

薑黃能為菜餚添加顏色和香味，其中的薑黃素（curcumin）有抗發炎、促進消化與心臟健康的潛在功效。想促進吸收薑黃內的營養，可以搭配黑胡椒食用，因為其中的胡椒鹼（piperine）與薑黃素有協同作用，布拉特納說，一項科學研究表示黑胡椒可能可以讓薑黃素的吸收效果提升超過2000%。薑黃與黑胡椒的組合常見於印度等地的料理，不妨試試印度炒豆腐（tofu bhurji）、薑黃烤羊肉串，或是以溫牛奶、薑黃、黑胡椒、肉桂與蜂蜜混合而成的薑黃牛奶（haldi doodh）。

5. 豆類與紅椒

植物蛋白質所含的鐵質如果與富含維生素C的食物一起吃，可以大幅促進吸收效果。夏普說，豆類可混合紅椒、檸檬汁等維生素C含量高的食物，促進鐵的吸收，對於素食者或不吃紅肉的人更為重要。

6. 茶與檸檬

在茶裡加點檸檬片不只讓風味更清新，還有益身體吸收茶中的兒茶素（catechins），雖然不加檸檬也能攝取兒茶素，但稍微擠些柑橘類果汁讓身體能吸收更多這一抗氧化劑。任一種類的柑橘類都可以，不過布拉特納偏好擠檸檬汁到冰茶或熱茶裡。