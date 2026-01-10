我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普行政命令宣布國家緊急狀態 搶先封殺法院查扣委內瑞拉石油收入

伊朗鎮壓血洗街頭 醫護曝急診慘況「眼睛中彈穿腦、腿卡40顆鉛彈」

蜂蜜+優格、豆+紅椒... 6組「食物配對」美味又營養

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
營養師分享6組推薦搭配食用的常見食物，有助身體吸收更多營養。優格與蜂蜜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jana Ohajdova）
營養師分享6組推薦搭配食用的常見食物，有助身體吸收更多營養。優格與蜂蜜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jana Ohajdova）

從蜂蜜與優格，到茶與檸檬，有些食物搭配吃特別對味，特定的食物組合不僅能滿足味蕾，甚至有益健康，因為兩種食物加在一起有助身體吸收更多營養素，許多食物組合都是常見又受歡迎的食材，嘗試這些食物不只攝取多種營養素，也不用為了營養犧牲風味和用餐樂趣。

Food&Wine報導，營養師布拉特納（Dawn Jackson Blatner）說，特定食物一起吃能比單獨吃獲取更多營養。而營養師夏普（Abbey Sharp）表示，營養組合不是硬性規定，而是錦上添花，不需要斤斤計較每口飯有沒有吃對，但有機會搭配吃能升級餐點的營養與風味。以下是營養師推薦的6種常見食物組合。

1. 蜂蜜與優格

在希臘式優格淋上蜂蜜就是一道清爽甜蜜的早餐或點心，但很多人可能不知道蜂蜜與優格一起吃還有額外好處。科學研究顯示，蜂蜜能幫助維持優格內益生菌的活性。布拉特納說，關鍵是選擇原味優格，而且不要加太多蜂蜜，淋上少許蜂蜜就能享受營養益處，而且不會攝取過多糖。或者也可以製作優格水果沾醬，或放冰箱變成冷凍蜂蜜優格冰磚。

2. 番茄與橄欖油

義式番茄醬或番茄三明治淋點橄欖油不僅讓滋味更豐富，還能大幅增加身體吸收的茄紅素。番茄裡的茄紅素是一種抗氧化劑，與心臟健康、降低某些癌症風險和抗發炎相關，不妨用櫻桃番茄與橄欖油烹煮義大利麵，或在番茄湯上淋點橄欖油，或以橄欖油烤葡萄番茄作為義式烤麵包的配料。

3. 綠葉蔬菜與沙拉醬

夏普說，綠葉沙拉搭配健康的不飽和脂肪，如橄欖油、堅果和酪梨，能幫助身體吸收脂溶性維生素A、D、E、K，而且沙拉含點脂肪會更好吃。挑選使用橄欖油或任何高品質油製作的沙拉醬，搭配羽衣甘藍、菠菜和瑞士甜菜等綠葉蔬菜食用，能從蔬菜中獲取更多營養素。

4. 薑黃與黑胡椒

薑黃能為菜餚添加顏色和香味，其中的薑黃素（curcumin）有抗發炎、促進消化與心臟健康的潛在功效。想促進吸收薑黃內的營養，可以搭配黑胡椒食用，因為其中的胡椒鹼（piperine）與薑黃素有協同作用，布拉特納說，一項科學研究表示黑胡椒可能可以讓薑黃素的吸收效果提升超過2000%。薑黃與黑胡椒的組合常見於印度等地的料理，不妨試試印度炒豆腐（tofu bhurji）、薑黃烤羊肉串，或是以溫牛奶、薑黃、黑胡椒、肉桂與蜂蜜混合而成的薑黃牛奶（haldi doodh）。

5. 豆類與紅椒

植物蛋白質所含的鐵質如果與富含維生素C的食物一起吃，可以大幅促進吸收效果。夏普說，豆類可混合紅椒、檸檬汁等維生素C含量高的食物，促進鐵的吸收，對於素食者或不吃紅肉的人更為重要。

6. 茶與檸檬

在茶裡加點檸檬片不只讓風味更清新，還有益身體吸收茶中的兒茶素（catechins），雖然不加檸檬也能攝取兒茶素，但稍微擠些柑橘類果汁讓身體能吸收更多這一抗氧化劑。任一種類的柑橘類都可以，不過布拉特納偏好擠檸檬汁到冰茶或熱茶裡。

料理食譜

上一則

買房、托兒皆上榜 美中上階級未來5年恐「負擔不起」5件事

下一則

上班聚會老是遲到？醫：恐患「時盲症」改善方法1次看

延伸閱讀

松露油不含松露、鮪魚壽司沒有鮪魚...這些常見食品都是「假貨」

松露油不含松露、鮪魚壽司沒有鮪魚...這些常見食品都是「假貨」
Trader Joe's九項早餐食品排名 這款被評接近麥當勞經典美味

Trader Joe's九項早餐食品排名 這款被評接近麥當勞經典美味
6種「報恩菜」無限續杯 陽台種一次連吃半年

6種「報恩菜」無限續杯 陽台種一次連吃半年
自家後院就能拔蘿蔔 加州華人一次採收地瓜、番茄...整籮筐

自家後院就能拔蘿蔔 加州華人一次採收地瓜、番茄...整籮筐

熱門新聞

自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」(Lluvia Morales / Unsplash)

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

2026-01-05 13:25
有幾個星座以沉著冷靜、善於控制情緒聞名。 圖／AI生成

男朋友首選…脾氣最好「3大星座」冷靜又可靠 善用行動表現

2025-12-29 15:00
4星座愈老愈有錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

2026-01-08 21:25
「藏海傳」、「許我耀眼」入榜2025年豆瓣最高分華語劇集榜單。（取材自豆瓣）

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

2026-01-06 20:25
三生肖女性紅顏又好命。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

2026-01-03 23:25
屬狗者一旦認定養生方向，往往能長時間堅持，成效也相對穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

3生肖全年少病痛 屬牛自律提升精神、他敢於調整生活型態

2026-01-04 23:25

超人氣

更多 >
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家
白卡變革波及日間護理中心 長者焦慮

白卡變革波及日間護理中心 長者焦慮