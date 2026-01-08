結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭

我的頻道

世界新聞網／輯
超市在結帳櫃台旁擺放飲品與糖果的原因很簡單，目的就是引誘顧客衝動購物。(路透)
超市在結帳櫃台旁擺放飲品與糖果的原因很簡單，目的就是引誘顧客衝動購物。(路透)

想像一下在超市經過漫長的購物流程，終於走到結帳櫃台，櫃台旁冷藏櫃裡的冷飲和五彩繽紛的糖果看起來格外誘人，隨手拿一份結帳後立刻享受或留著回車上享用，看似方便愜意，其實在櫃台旁擺放商品並非偶然，而是超市利用心理學，讓顧客不知不覺間花更多錢的技巧。

The Takeout報導，結帳櫃台旁冷藏櫃裡的飲料單價，通常比超市內飲料區的價格更貴。因為飲料區有許多飲品都沒有放在冷藏櫃裡，如果想馬上喝到冰涼的飲料，拿取櫃台旁冷藏櫃裡的飲料不無道理；但如果打算晚點再喝，就沒有理由多花錢。

超市在結帳櫃台旁擺放飲品與糖果的原因很簡單，目的就是引誘顧客衝動購物。通常這類商品都是小物品，方便拿取後直接擺到輸送帶上結帳，而且刻意放在所有顧客都會經過的位置，以軍事術語而言，結帳通道就是關鍵點（choke point），規劃商店的人正是利用此一優勢。

結帳櫃台旁的冷藏櫃還藏有另一層策略，即是「決策疲勞」。走到結帳櫃台的人們可能已經瀏覽過數以百計的商品，經過各式各樣的誘惑，等到結帳時已經疲於思考做決定，只想立刻喝瓶冰涼的汽水。從決定讓哪些商品打折，到商品擺放位置，超市的營運就是由這些看似微小的策略累積而成。

結帳櫃台冷藏櫃裡的冷飲看似方便，其實是超市讓顧客花更多錢的策略。超市冷飲示意圖，...
結帳櫃台冷藏櫃裡的冷飲看似方便，其實是超市讓顧客花更多錢的策略。超市冷飲示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Sulav Jung Hamal）

