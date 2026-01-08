看似簡單其實能有效燃脂 「站立動作」揮汗三分鐘見成效

我的頻道

世界新聞網／輯
專家指出，「交叉扭轉」能有效鍛鍊腹橫肌、臀肌、大腿四頭肌及腿後肌群等多個部位，有助維持良好體態。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）
聖誕與新年假期大吃大喝後，身材是否逐漸走樣了？趁著下一波農曆春節團圓飯之前，現在正是恢復運動，找回健康與理想體態的時候。專家指出，許多人為了維持「有在動」而進行伸展動作，卻往往難以持續挑戰較費力的有氧運動，但實際上，若能充分運用鍛鍊肺功能的有氧運動，其熱量消耗對於減重與脂肪燃燒具有相當大的助益。

根據日本媒體「朝時間」網站報導，日本健康美容專家「TOMOKO」分享一套僅需3分鐘、可搭配喜愛音樂進行的有氧運動，透過節奏感十足的旋律提升情緒與動力，讓身體自然動起來。這套名為「交叉扭轉（Criss Cross）」的脂肪燃燒運動，可在室內站立完成，不需任何器材，只要準備一首喜歡的歌曲即可開始。

脂肪燃燒運動「交叉扭轉」4步驟：

1. 播放喜愛的音樂，雙肘向外打開，雙手交疊置於頭頂。

2. 身體扭轉，使右肘與左膝靠近。

3. 接著迅速轉換方向，使左肘與右膝靠近。

4. 依照上述動作左右交替，配合音樂節奏持續2至3分鐘，完成一整首歌曲。

TOMOKO提醒幾個注意事項，進行時建議以大幅度動作、邊吐氣邊持續3分鐘，保持精神滿滿的狀態。為了維持順暢呼吸，甚至可以一邊唱歌一邊運動，讓過程更加輕鬆有趣。

TOMOKO指出，「交叉扭轉」能有效鍛鍊腹橫肌、臀肌、大腿四頭肌及腿後肌群等多個部位，尤其在放縱的連續美食後，若能養成這樣的簡易運動習慣，將有助於維持體態與健康，不讓體型走向大崩壞。

▼「交叉扭轉」動作從影片約4分30秒處開始

▲ 影片來源：YouTube＠TOMOSHIKI-DIET（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

