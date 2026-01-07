食物吃不完別急著丟 這4招幫你年省400美元

廚餘是製作堆肥的最佳材料，每年可省約25美元並減少約70磅垃圾。可在室內或戶外自行堆肥，或送到投放點處理；蔬果皮堆肥示意圖。(取材自Unsplash @Lenka Dzurendova)

食物是每個家庭預算的重要部分，但平均每名美國人每年會丟棄約325磅的食物，相當於每個家庭一年損失約1200美元。食物浪費不僅造成經濟損失，也增加垃圾處理負擔。據環保網站The Cool Down報導，只要採取幾個簡單步驟，不僅每年可節省近400美元，還能減少垃圾量並讓生活更輕鬆。

1. 聰明購物

減少浪費應從購物前開始。購買過量或自己不會吃的食材很容易丟掉，規畫餐點並列購物清單可有效控制。使用FlashFood、Martie、Too Good To Go或Farmish等應用程式，以折扣價購買接近保存期限的食物，可將雜貨費減半，並協助商家減少浪費。此外，自備容器也是省錢又環保的好方法。

2. 讓食物保存得更久

購買合適食材後，妥善儲存可再省約60美元。部分蔬果買回家後清洗晾乾即可，麵包稍微沾水烤幾分鐘即可恢復口感，長期保存則可冷凍。不同食物需不同條件，正確存放可延長保鮮期，減少腐敗。

3. 善用剩菜

剩菜及時冷藏並在三至四天內食用，可避免浪費並省下約120美元。若不想再吃原本餐點，可創造新料理，例如剩火雞肉做三明治或湯品，過熟香蕉做香蕉麵包。烹飪副產品如熬湯的浮油，也可當作烹調用油，避免浪費。

4. 把廚餘拿去堆肥

不能食用的廚餘仍可利用。廚餘是製作堆肥的最佳材料，每年可省約25美元並減少約70磅垃圾。可在室內或戶外自行堆肥，或送到投放點處理，部分服務甚至提供上門收取廚餘並回送堆肥，既環保又實用。