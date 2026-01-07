別用菜瓜布和玻璃清潔劑...清潔浴室玻璃門 這些方法都不對

我的頻道

世界新聞網／輯
浴室的玻璃門容易留下水漬甚至長黴菌，但網路流傳的清潔秘方不見得有效。淋浴玻璃門示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Alex Tyson）
浴室的玻璃門容易留下水漬甚至長黴菌，但網路流傳的清潔秘方不見得有效。淋浴玻璃門示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Alex Tyson）

浴室裝設玻璃拉門不僅能避免地板積水，玻璃也能讓浴室看起來閃亮乾淨，但是淋浴玻璃需要定期清洗，否則上面很快就會留下水漬，門框邊緣還可能長出黴菌。House Digest報導，大部分的汙垢來自肥皂、洗髮精和自來水裡的鈣與鎂等礦物質，雖然網路上的清潔方法五花八門，但用菜瓜布刷、噴灑玻璃清潔劑等方式都不正確，甚至會衍生問題，以下是7種錯誤的淋浴玻璃門清潔方法。

1. 使用菜瓜布或鋼絲球刷

看到骯髒的淋浴玻璃門，可能會衝動地想拿起菜瓜布或鋼絲球刷，但這些有研磨性的工具可能會在玻璃上留下刮痕，事後反而要花數百甚至數千元更換玻璃。避免使用洗鍋刷或菜瓜布刷掉門上的肥皂垢或硬水漬，而是選擇超細纖維抹布或海綿，甚至舊抹布也可以，只要選對清潔劑，布料材質無關緊要。

2. 使用超市賣的玻璃清潔劑

像Windex這類玻璃清潔劑最適合清除灰塵，但洗澡時就會順勢沖掉大部分的灰塵，想溶解水漬需要偏酸性的清潔劑，可以嘗試檸檬汁或白醋加小蘇打，這些天然清潔液能分解鹼性的礦物質沉澱物；如果還是想使用玻璃清潔劑，挑選低pH值的種類。

3. 只用肥皂水清洗

肥皂水無法有效清潔淋浴玻璃門，當肥皂接觸到鎂離子會形成皂垢，反而讓玻璃更髒。建議改用浸泡過小蘇打與白醋混合液的烘衣紙刷洗，刷完後用清水沖洗就能看到閃亮的玻璃。

4. 用玻璃清潔劑處理黴菌

超市大部分的玻璃清潔劑無法完全殺死黴菌，幸好廚房裡的白醋就能解決問題，對著黑點噴灑白醋，等待數分鐘再擦掉即可，或是將漂白水和水以一比三稀釋，讓黴菌滋生處充分浸泡。想避免黴菌繁殖，建議每次進入浴室時打開換氣扇。

5. 沒有浸泡就沖掉清潔劑

不論是何種清潔劑，都應該讓汙漬充分浸泡後再沖掉。以黴菌為例，白醋和漂白水都需要時間分解黴菌的細胞壁，太快將清潔劑沖掉微生物可能會重新生長。漂白水需要浸泡至少30分鐘，因為過程會釋放有毒氣體，所以使用時應確保浴室保持通風；白醋則需要浸泡約1小時。

6. 使用冷水清洗皂垢

皂垢不是肥皂，而是硬水裡的鈣與鎂等礦物質接合肥皂的脂肪酸形成，一旦水分蒸發，就會在玻璃上留下像粉筆的塊狀物。皂垢不溶於水，因此用冷水難以清理乾淨；建議改以一杯白醋混合一茶匙洗碗精，將混合溶液灑到玻璃門上，等待30分鐘後再以溫水沖洗。

7. 只用刮水器和肥皂水清洗

洗完澡後可以立刻使用刮水器清理玻璃，能避免皂垢和礦物質沉澱，但刮水器無法移除已經黏在玻璃上的皂垢和礦物質，此時需要改用較強力的溶液刷洗。

