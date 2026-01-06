黃仁勳笑談任CEO逾30年的兩大祕訣：不要被炒

輝達執行長黃仁勳今日在全球記者會，談擔任CEO逾30年的祕訣。(記者簡永祥／攝影)

輝達 成立迄今32年，黃仁勳 目前是全球高科技巨頭任期最久的CEO之一，今日他被媒體問及未來能還能能當多久？十年可以嗎？他直球對決說還會一直當下去。他也透露能當到現在，領軍輝達兩大祕訣。此外，台北市副市長李四川證實，黃仁勳本月29、30、31日三天抵台，會在這時間出席輝達總部進駐北士科簽約記者會，不過確認那一天正式簽約，目前還在等黃仁勳決定。

黃仁勳說，首先，不要被炒魷魚，第二就是不要覺得無聊，接著他語重心長的說，當CEO其實有很大很大的責任，尤其輝達已經是產業的領航者，是全球供應鏈夥伴與合作夥伴重要指望對象，所有供應鏈都非常期待輝達領軍，責任更是重大。

他接著說，擔任長期領導者最重要的不是單打獨鬥，而是擁有一個優秀團隊，能讓團隊能自由發揮專業，也才能形成高效決策與執行力。

如同AI泡沫，他認為，讓團隊合作，也要專注於長期目標，而非短期市場波動，一路走來，輝達已從早期 GPU到如今的AI 工廠與自動駕駛平台，每一步技術布局都需有遠見，即使短期看不到回報，但對公司長期競爭力至關重要的領域。

對於輝達總部設定地上權的簽約細節，李四川說，由於黃仁勳個人不喜歡「桌上簽約」的形式，所以紙上簽約部分，可能會由公司代表，但黃仁勳出席的簽約記者會方式，會採比較「創意」的形式。

李四川透露，北市府規畫會帶黃仁勳回到北士科T17、18簽約，也會循民俗邀黃仁勳到旁邊的土地公廟「拜個碼頭」，並且在T17、T18現地，向黃仁勳簡報未來北市府規畫的北市科整體規畫發展。

據了解，目前輝達的投資計畫書預計月中就會完成，北市府原本排定本月22日都委會要審議T17、T18的都市計畫變更，不過據傳黃仁勳對於T1718的星艦建物有一點意見，希望修改做得比美國總公司還要好的「星艦3.0」，北市府也配合黃仁勳的修正，將都委會改到26日審議。