我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國禁稀土輸日本 彭博：恐釀極端風險

中國網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿骨折、牙拔光」

從燃油車換成電動車 這5個習慣一定要改

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
電動車不僅只是引擎與燃油車不同，從開車到保養都有許多要注意的細節。電動車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Ernest Ojeh）
電動車不僅只是引擎與燃油車不同，從開車到保養都有許多要注意的細節。電動車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Ernest Ojeh）

相較於傳統燃油車，電動車具有瞬間扭力、排放量較低、維修成本較低等多項優勢，雖然燃油車仍是市場主流，但全球愈來愈多人因為各種考量改開電動車。不論是車庫裡已經有一輛電動車，或是正在考慮換車，如果認為燃油車轉換成電動車只是引擎改變，那就大錯特錯。SlashGear報導，駕駛與保養電動車有幾項需要注意的細節差異，例如不要每次都充滿電、不要習慣將油門踩到底，瞭解這些能延長車用電池壽命、避免車子出問題，還能讓駕駛體驗更安全。

1. 每次充電都充到100%

剛從燃油車換成電動車的人，可能會依循將油箱加滿的習慣，以避免一周內頻繁前往加油站，但這對電動車而言並非理想的做法；雖然充電充到100%可以多跑幾公里，但長期下會損害電池壽命。除非車子使用磷酸鐵鋰（LFP）電池，否則不建議每次充電都充到100%。

如果要開長途旅行，將車子充滿電沒有問題；但如果以日常通勤或是都市通行為主，建議電池電量保持在20%到80%之間，這個習慣能大幅改善電池健康、延緩電池老化，而且充到80%比充滿100%更快，既能省時又省能源。大部分新款電動車內建限制只能充到一定百分比的設定，更容易維持健康的充電習慣。

2. 太依賴直流快充

除了充電充到滿，依賴快充也可能傷害電池。雖然直流快充對電動車車主而言是超棒神器，但建議不要每天使用快充充電，因為高壓直流電在充電過程會產生大量熱能，不論是何種電池，反覆暴露在高溫的環境下可能會加劇鋰離子流動，長期下來使電池容量降低。

建議只有絕對必要時再使用快充，像是在路途中需要利用吃午餐的時間快速充電，有直流快充能避免耽擱數個小時；或是需要快速充點電方便開到家時也很方便，回到家後，應改插入慢速交流充電樁，讓電池慢慢恢復電量，也就是說，只要沒有時間壓力就應該使用慢速充電。

3. 忽略輪胎磨損

有駕駛燃油車多年經驗的人，可能沒有頻繁檢查輪胎的習慣，通常輪胎看起來堪用就能再開一陣子。然而電動車由於車底搭載的大型電池組，重量比燃油車重得多，對輪胎形成更大壓力，因此輪胎磨損速度更快。不必每幾個月就換輪胎，但頻繁檢查輪胎狀況能增加行車安全並省下金錢。

除了額外重量，電動車的瞬間扭力也是導致輪胎磨損的原因。常常將油門踩到底會讓胎紋磨損更快，磨損的輪胎不僅危險，胎壓不足和需要更換電動車專屬的輪胎都會讓續航里程降低，因為電動車的輪胎針對續航里程、防滑與降低噪音改良過。同時也要避免使用高滾動阻力的輪胎。

4. 油門踩到底

剛開始開電動車，瞬間扭力可能會讓駕駛感到驚艷刺激，但不建議常常將電動車油門踩到底，雖然這不會對安全或車內設備造成影響，瞬間將油門踩到底會消耗大量電力，讓電池消耗很快。

每次踩下油門，引擎會從電池抽取電力以加速行駛，巡航速度下耗電量很低，但大力加速就會讓電力消耗大幅增加，這會直接影響續航里程，例如製造商聲稱續航里程為300英里，如果常常將油門踩到底，可能只能開到200至220英里。因為電力消耗增加，電池需要更頻繁充電，加速電池耗損，也可能讓輪胎磨損更快。建議駕駛電動車時平穩加速。

5. 忽略軟體更新

許多電動車搭載先進的駕駛輔助系統、娛樂系統、電子式駐煞車系統，甚至是自駕能力。這些系統都需要精密的軟體控制，但就像手機和電腦軟體一樣，需要持續維修漏洞和錯誤，製造商會持續監測並推出軟體更新，因此建議電動車軟體更新到最新版，避免嚴重問題。

電動車有複雜的電池管理系統，確保電池正常運作、車輛能有效充電與放電。有些品牌會定期更新電池管理系統，不僅增加續航里程，還能改善直流充電時的溫度，所以建議常常透過車載資訊系統檢查並安裝更新。也可以設定自動更新，讓車用軟體自動更新至最新版本。

電動車 加油站 自駕

上一則

花100歐元參加慈善抽獎 有機會獲畢卡索百萬名畫

下一則

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

延伸閱讀

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
加州女靠出租自家後院泳池 月收最高達7萬美元

加州女靠出租自家後院泳池 月收最高達7萬美元
自家後院就能拔蘿蔔 加州華人一次採收地瓜、番茄...整籮筐

自家後院就能拔蘿蔔 加州華人一次採收地瓜、番茄...整籮筐
北美生活省錢有感 華人分享「不花冤枉錢」採買習慣

北美生活省錢有感 華人分享「不花冤枉錢」採買習慣

熱門新聞

有幾個星座以沉著冷靜、善於控制情緒聞名。 圖／AI生成

男朋友首選…脾氣最好「3大星座」冷靜又可靠 善用行動表現

2025-12-29 15:00
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」(Lluvia Morales / Unsplash)

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

2026-01-05 13:25
三生肖女性紅顏又好命。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

2026-01-03 23:25
真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。(圖╱123RF)

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

2025-12-28 21:28
2026年逢馬年，雖沖犯太歲，但要留意趨吉避凶，遇事心態放正，忍辱負重。（本報資料照片）

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026-01-04 00:42
屬狗者一旦認定養生方向，往往能長時間堅持，成效也相對穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

3生肖全年少病痛 屬牛自律提升精神、他敢於調整生活型態

2026-01-04 23:25

超人氣

更多 >
突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？
好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面