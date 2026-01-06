從燃油車換成電動車 這5個習慣一定要改

電動車不僅只是引擎與燃油車不同，從開車到保養都有許多要注意的細節。電動車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Ernest Ojeh）

相較於傳統燃油車，電動車 具有瞬間扭力、排放量較低、維修成本較低等多項優勢，雖然燃油車仍是市場主流，但全球愈來愈多人因為各種考量改開電動車。不論是車庫裡已經有一輛電動車，或是正在考慮換車，如果認為燃油車轉換成電動車只是引擎改變，那就大錯特錯。SlashGear報導，駕駛與保養電動車有幾項需要注意的細節差異，例如不要每次都充滿電、不要習慣將油門踩到底，瞭解這些能延長車用電池壽命、避免車子出問題，還能讓駕駛體驗更安全。

1. 每次充電都充到100%

剛從燃油車換成電動車的人，可能會依循將油箱加滿的習慣，以避免一周內頻繁前往加油站 ，但這對電動車而言並非理想的做法；雖然充電充到100%可以多跑幾公里，但長期下會損害電池壽命。除非車子使用磷酸鐵鋰（LFP）電池，否則不建議每次充電都充到100%。

如果要開長途旅行，將車子充滿電沒有問題；但如果以日常通勤或是都市通行為主，建議電池電量保持在20%到80%之間，這個習慣能大幅改善電池健康、延緩電池老化，而且充到80%比充滿100%更快，既能省時又省能源。大部分新款電動車內建限制只能充到一定百分比的設定，更容易維持健康的充電習慣。

2. 太依賴直流快充

除了充電充到滿，依賴快充也可能傷害電池。雖然直流快充對電動車車主而言是超棒神器，但建議不要每天使用快充充電，因為高壓直流電在充電過程會產生大量熱能，不論是何種電池，反覆暴露在高溫的環境下可能會加劇鋰離子流動，長期下來使電池容量降低。

建議只有絕對必要時再使用快充，像是在路途中需要利用吃午餐的時間快速充電，有直流快充能避免耽擱數個小時；或是需要快速充點電方便開到家時也很方便，回到家後，應改插入慢速交流充電樁，讓電池慢慢恢復電量，也就是說，只要沒有時間壓力就應該使用慢速充電。

3. 忽略輪胎磨損

有駕駛燃油車多年經驗的人，可能沒有頻繁檢查輪胎的習慣，通常輪胎看起來堪用就能再開一陣子。然而電動車由於車底搭載的大型電池組，重量比燃油車重得多，對輪胎形成更大壓力，因此輪胎磨損速度更快。不必每幾個月就換輪胎，但頻繁檢查輪胎狀況能增加行車安全並省下金錢。

除了額外重量，電動車的瞬間扭力也是導致輪胎磨損的原因。常常將油門踩到底會讓胎紋磨損更快，磨損的輪胎不僅危險，胎壓不足和需要更換電動車專屬的輪胎都會讓續航里程降低，因為電動車的輪胎針對續航里程、防滑與降低噪音改良過。同時也要避免使用高滾動阻力的輪胎。

4. 油門踩到底

剛開始開電動車，瞬間扭力可能會讓駕駛感到驚艷刺激，但不建議常常將電動車油門踩到底，雖然這不會對安全或車內設備造成影響，瞬間將油門踩到底會消耗大量電力，讓電池消耗很快。

每次踩下油門，引擎會從電池抽取電力以加速行駛，巡航速度下耗電量很低，但大力加速就會讓電力消耗大幅增加，這會直接影響續航里程，例如製造商聲稱續航里程為300英里，如果常常將油門踩到底，可能只能開到200至220英里。因為電力消耗增加，電池需要更頻繁充電，加速電池耗損，也可能讓輪胎磨損更快。建議駕駛電動車時平穩加速。

5. 忽略軟體更新

許多電動車搭載先進的駕駛輔助系統、娛樂系統、電子式駐煞車系統，甚至是自駕 能力。這些系統都需要精密的軟體控制，但就像手機和電腦軟體一樣，需要持續維修漏洞和錯誤，製造商會持續監測並推出軟體更新，因此建議電動車軟體更新到最新版，避免嚴重問題。

電動車有複雜的電池管理系統，確保電池正常運作、車輛能有效充電與放電。有些品牌會定期更新電池管理系統，不僅增加續航里程，還能改善直流充電時的溫度，所以建議常常透過車載資訊系統檢查並安裝更新。也可以設定自動更新，讓車用軟體自動更新至最新版本。