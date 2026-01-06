中國年輕人沉迷買黃金 Z世代成黃金投資核心力量

平台數據顯示，年輕世代已成黃金投資核心力量，偏好小額、夜間操作。（中新社）

金價 大漲帶動中國年輕世代投入「炒金」。平台數據顯示，年輕世代已成黃金投資核心力量，偏好小額、夜間操作。分析指出，弱美元預期、地緣政治與央行 購金支撐金價長期趨勢，但隨AI 敘事明朗，白銀等金屬的投資熱度仍須留意波動與風險。

第一財經報導，「交作業」一詞近期成為中國年輕人「炒金」社群的流行語。一份「黃金作業」包含買入時間點、理想價格以及透過平台優惠疊加後入手的價格。每當金價回調，他們就會在黃金市場裡埋頭「做作業」。

也有年輕人會加入其他的貴金屬投資群。一位32歲的女性分享，自己在券商帳戶買入白銀ETF，加入好幾個貴金屬交易社群。投資決策與社群裡的集體情緒高度捆綁。在這個過程中好幾次面臨高波動的盈虧。

京東金融黃金一站式平台數據顯示，90後（1990後出生）投資者比例超過50%，Z世代正成為黃金投資的核心力量。該群體偏好「輕量入門、靈活操作」，交易時段集中在晚上8到11點，與通勤、休閒時間高度重合。

年輕人沉迷買黃金的根本原因在於黃金價格。1月5日早盤，黃金直線拉漲，倫敦金現貨再次站上每盎司4,400美元。從2025年初至今來看，倫敦金現貨漲幅超過66%，創下近46年最高單年漲幅。

一位信託財富事業部總監分析，無論是潛在的「弱美元」政策傾向，還是全球範圍內的貨幣超發與地緣政治風險，都在持續強化黃金的貨幣屬性與避險價值。全球央行持續購金就是一個明確的信號。黃金上漲趨勢尚未結束，只是上漲斜率可能會從2025年極為陡峭的狀態變得相對平緩。

該名總監也提到，銅、白銀等金屬與黃金同樣受益於宏觀寬鬆環境，核心驅動力源於產業變革，尤其是人工智慧技術革命。銅的已超越傳統工業金屬的範疇，正轉變為AI數據中心與晶片製造領域的關鍵材料。白銀同樣兼具金融屬性與在太陽能、電子等高端製造領域的工業應用價值。

不過國金證券首席經濟學家宋雪濤也指出，白銀作為既有類黃金屬性又與AI電力相關的敘事資產，具備更高階段性彈性。但當AI敘事變得清晰，黃金的高光時刻或將落幕，白銀敘事可能也會回歸理性。