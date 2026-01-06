我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬杜洛妻紐約出庭「右眼瘀青」律師控美軍釀重傷

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

中國年輕人沉迷買黃金 Z世代成黃金投資核心力量

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
平台數據顯示，年輕世代已成黃金投資核心力量，偏好小額、夜間操作。（中新社）
平台數據顯示，年輕世代已成黃金投資核心力量，偏好小額、夜間操作。（中新社）

金價大漲帶動中國年輕世代投入「炒金」。平台數據顯示，年輕世代已成黃金投資核心力量，偏好小額、夜間操作。分析指出，弱美元預期、地緣政治與央行購金支撐金價長期趨勢，但隨AI敘事明朗，白銀等金屬的投資熱度仍須留意波動與風險。

第一財經報導，「交作業」一詞近期成為中國年輕人「炒金」社群的流行語。一份「黃金作業」包含買入時間點、理想價格以及透過平台優惠疊加後入手的價格。每當金價回調，他們就會在黃金市場裡埋頭「做作業」。

也有年輕人會加入其他的貴金屬投資群。一位32歲的女性分享，自己在券商帳戶買入白銀ETF，加入好幾個貴金屬交易社群。投資決策與社群裡的集體情緒高度捆綁。在這個過程中好幾次面臨高波動的盈虧。

京東金融黃金一站式平台數據顯示，90後（1990後出生）投資者比例超過50%，Z世代正成為黃金投資的核心力量。該群體偏好「輕量入門、靈活操作」，交易時段集中在晚上8到11點，與通勤、休閒時間高度重合。

年輕人沉迷買黃金的根本原因在於黃金價格。1月5日早盤，黃金直線拉漲，倫敦金現貨再次站上每盎司4,400美元。從2025年初至今來看，倫敦金現貨漲幅超過66%，創下近46年最高單年漲幅。

一位信託財富事業部總監分析，無論是潛在的「弱美元」政策傾向，還是全球範圍內的貨幣超發與地緣政治風險，都在持續強化黃金的貨幣屬性與避險價值。全球央行持續購金就是一個明確的信號。黃金上漲趨勢尚未結束，只是上漲斜率可能會從2025年極為陡峭的狀態變得相對平緩。

該名總監也提到，銅、白銀等金屬與黃金同樣受益於宏觀寬鬆環境，核心驅動力源於產業變革，尤其是人工智慧技術革命。銅的已超越傳統工業金屬的範疇，正轉變為AI數據中心與晶片製造領域的關鍵材料。白銀同樣兼具金融屬性與在太陽能、電子等高端製造領域的工業應用價值。

不過國金證券首席經濟學家宋雪濤也指出，白銀作為既有類黃金屬性又與AI電力相關的敘事資產，具備更高階段性彈性。但當AI敘事變得清晰，黃金的高光時刻或將落幕，白銀敘事可能也會回歸理性。

金價 AI 央行

上一則

現代汽車旗下波士頓動力推Atlas新一代人形機器人：2028上生產線

下一則

她挺馬杜洛 為何能壓和平獎得主 被視為委內瑞拉國最佳新領導？

延伸閱讀

銅價狂飆4%創新高 首度突破1.3萬美元 交易商加速向美國運貨

銅價狂飆4%創新高 首度突破1.3萬美元 交易商加速向美國運貨
地緣政治緊張 油價多空拉鋸 金銀齊漲

地緣政治緊張 油價多空拉鋸 金銀齊漲
買219萬房送72萬黃金? 紹興業主咬牙拿出首付 現在慘了

買219萬房送72萬黃金? 紹興業主咬牙拿出首付 現在慘了
黃金行情好？華女借男友20萬炒黃金 結果負債累累

黃金行情好？華女借男友20萬炒黃金 結果負債累累

熱門新聞

有幾個星座以沉著冷靜、善於控制情緒聞名。 圖／AI生成

男朋友首選…脾氣最好「3大星座」冷靜又可靠 善用行動表現

2025-12-29 15:00
乘客登機，空服員親切問候下其實暗藏仔細的觀察，在短短幾秒鐘的接觸中，不僅在核對登機證，更是在透過視覺尋找關鍵線索。示意圖。（取材自unsplash.com@Thomas de LUZE）

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

2025-12-28 02:30
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」(Lluvia Morales / Unsplash)

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

2026-01-05 13:25
真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。(圖╱123RF)

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

2025-12-28 21:28
屬龍的人在馬年貴人運明顯，機會也更頻繁，創業者有望靠合作夥伴資源擴張版圖、推升利潤。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fariz Hermawan）

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

2025-12-29 22:25
三生肖女性紅顏又好命。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

2026-01-03 23:25

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？