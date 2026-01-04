我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買1送1反讓荷包大失血？專家揭露6大「偽省錢陷阱」

美軍轟炸委內瑞拉 馬杜洛被捕與委國局勢一次看

經濟艙飛長途好痛苦？空姐揭祕「最佳座位」 想要安靜遠離2處

TVBS新聞網／編輯楊日欣報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
搭乘經濟艙長途航班常常會感到不舒服，空服員揭密最佳座位。示意圖。（圖／123RF）
搭乘經濟艙長途航班常常會感到不舒服，空服員揭密最佳座位。示意圖。（圖／123RF）

搭乘經濟艙長途航班時，許多旅客常因座位狹窄、無法伸展或鄰座干擾而感到疲憊，尤其當前排乘客放倒座椅時更令人難以忍受。不過，一名資深空服員分享，透過「挑對位置」可以大幅提升舒適度，她依照旅客不同需求，無論是想要最平穩、最安靜，或追求整體最佳飛行體驗，提供不同的最佳座位建議。

想要最平穩：選擇「機翼上方」座位

根據每日郵報報導，這名擁有五年飛行經驗的維珍航空（Virgin Atlantic）空服員指出，若乘客容易因氣流顛簸感到焦慮，建議選擇飛機「機翼上方」的座位。由於該區域靠近飛機重心，震動幅度較小，可明顯減少晃動感，是尋求穩定飛行者的最佳選擇。

想要安靜好睡：遠離廚房與洗手

對於想在飛行中獲得良好睡眠的旅客，她建議應選擇距離廚房（galley）與洗手間較遠的位置。她解釋，雖然飛機上難以預測哪裡最安靜，但通常「飛機尾部的噪音會較大，尤其是沖廁聲」，並表示而靠近廚房的座位夜航時「廚房的窗簾可能透光，加上機組人員工作時會較吵鬧，因此我不建議坐最後一排。」

想要最佳體驗：考慮「前第五排或後第五排」

若旅客只是想要享受整體最佳飛行體驗，這位空服員推薦經濟艙的「從前往後數第五排」或「從後往前數排第五排」。她指出，坐在前方的乘客通常能優先選擇餐點，且下機速度較快；而後方乘客則因機組人員同時從後艙開始服務，能更早拿到餐點。不過，她也提醒，後段區域對亂流（turbulence）的感受會稍微明顯，選擇前需考慮一下。

經濟艙飛長途好痛苦？空姐揭秘「最佳座位」想要安靜遠離這兩處

TVBS新聞網

上一則

買1送1反讓荷包大失血？專家揭露6大「偽省錢陷阱」

熱門新聞

乘客登機，空服員親切問候下其實暗藏仔細的觀察，在短短幾秒鐘的接觸中，不僅在核對登機證，更是在透過視覺尋找關鍵線索。示意圖。（取材自unsplash.com@Thomas de LUZE）

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

2025-12-28 02:30
3生肖會在2026年1月迎來職場大突破，有人升職為高層，有人跳槽進大廠，甚至有人直接跳三級晉升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

2025-12-28 23:20
真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。(圖╱123RF)

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

2025-12-28 21:28
有幾個星座以沉著冷靜、善於控制情緒聞名。 圖／AI生成

男朋友首選…脾氣最好「3大星座」冷靜又可靠 善用行動表現

2025-12-29 15:00
屬龍的人在馬年貴人運明顯，機會也更頻繁，創業者有望靠合作夥伴資源擴張版圖、推升利潤。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fariz Hermawan）

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

2025-12-29 22:25
五生肖明年運氣更好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@JacLou- DL）

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

2025-12-26 23:20

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境