經濟艙飛長途好痛苦？空姐揭祕「最佳座位」 想要安靜遠離2處

搭乘經濟艙長途航班常常會感到不舒服，空服員揭密最佳座位。示意圖。（圖／123RF）

搭乘經濟艙長途航班時，許多旅客常因座位狹窄、無法伸展或鄰座干擾而感到疲憊，尤其當前排乘客放倒座椅時更令人難以忍受。不過，一名資深空服員分享，透過「挑對位置」可以大幅提升舒適度，她依照旅客不同需求，無論是想要最平穩、最安靜，或追求整體最佳飛行體驗，提供不同的最佳座位建議。

想要最平穩：選擇「機翼上方」座位

根據每日郵報報導，這名擁有五年飛行經驗的維珍航空（Virgin Atlantic）空服員指出，若乘客容易因氣流顛簸感到焦慮，建議選擇飛機「機翼上方」的座位。由於該區域靠近飛機重心，震動幅度較小，可明顯減少晃動感，是尋求穩定飛行者的最佳選擇。

想要安靜好睡：遠離廚房與洗手

對於想在飛行中獲得良好睡眠的旅客，她建議應選擇距離廚房（galley）與洗手間較遠的位置。她解釋，雖然飛機上難以預測哪裡最安靜，但通常「飛機尾部的噪音會較大，尤其是沖廁聲」，並表示而靠近廚房的座位夜航時「廚房的窗簾可能透光，加上機組人員工作時會較吵鬧，因此我不建議坐最後一排。」

想要最佳體驗：考慮「前第五排或後第五排」

若旅客只是想要享受整體最佳飛行體驗，這位空服員推薦經濟艙的「從前往後數第五排」或「從後往前數排第五排」。她指出，坐在前方的乘客通常能優先選擇餐點，且下機速度較快；而後方乘客則因機組人員同時從後艙開始服務，能更早拿到餐點。不過，她也提醒，後段區域對亂流（turbulence）的感受會稍微明顯，選擇前需考慮一下。

經濟艙飛長途好痛苦？空姐揭秘「最佳座位」想要安靜遠離這兩處

