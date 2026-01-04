清潔家裡難免要彎腰 專家分享妙招不會腰酸背痛

我的頻道

世界新聞網／輯
打掃家裡時難免需要彎腰清理縫隙或角落，清潔專家分享五個打掃妙招，讓人可以輕鬆整理且不會腰酸背痛。打掃示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Vitaly Gariev）
打掃家裡時難免需要彎腰清理縫隙或角落，清潔專家分享五個打掃妙招，讓人可以輕鬆整理且不會腰酸背痛。打掃示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Vitaly Gariev）

打掃家裡時，難免要搬動笨重家具或彎腰清理家具底部或角落，彎腰久了或不停彎腰起身令人腰酸背痛，但為了打掃受傷很不值得。Real Simple報導，清潔專家分享打掃那些難以達到或搆到的縫隙和角落的五個方法，讓人不用把家裡打掃乾淨後就得去推拿整復。

1. 使用長柄除塵器（long-reach duster）

想不用搬動沙發就能清理沙發和牆壁間的縫隙或沙發下空隙，方法還要簡單、便宜跟沒有太多高科技的話，內華達州環保清潔公司AvantiGreen的創辦人兼執行長梅內塞斯（Claudia Meneses）建議，在家清潔時手邊備好一支可彎曲的長柄除塵器或超細纖維除塵撢，這種工具可以輕鬆伸入床底、沙發下和衣櫃下，對付團狀灰塵更是有效。

2. 使用吸塵器加長軟管吸嘴（long hose vacuum attachment）

想清潔一些小角落或狹窄的縫隙但又不想扭傷脖子或腰酸背痛，梅內塞斯推薦用吸塵器加長軟管吸嘴，人只須保持直立，吸嘴就能完成一切清潔，最棒的是使用起來一點也不複雜，吸塵器在地上移動，用長桿到達那些想清潔的地方。喬治亞州清潔公司Maid Brigade首席清潔官墨菲（Robin Murphy）說，如果真的必須彎身，記住彎膝蓋而不是彎腰。

3. 放置家具移動滑塊（furniture sliders）

如果常因為需要清理家具底部而要搬動那些又大又笨重的家具，梅內塞斯推薦買些家具移動滑塊讓搬動更容易輕鬆，不用費太多力就能挪動又大又重的家具，這些小零件也不會很貴，買起來不會傾家蕩產。

4. 讓掃地機器人代勞

若不排斥高科技，梅內塞斯說可以買台掃地機器人清理那些隱藏的灰塵，從桌子到沙發，它能輕鬆鑽入任何大型家具的底部，對於不能常彎腰或行動不便者來說，雖然這不是最便宜的辦法，但卻是最好的選擇和最方便的方法，最棒的是你可以在掃地機器人清理整個家的時候同時做其他事情。

5. 至少清潔周邊

如果家具太重搬不動，也無法搆到底部，墨菲說那就把周圍清一清就好，雖然沒有做到完美，但絕對夠了，不是一定要深入到沙發下縫隙的正中間清理乾淨家裡才會煥然一新，只要把6至12英寸長的周圍用吸塵器清理或擦拭乾淨，就能大幅減少灰塵和過敏原。

