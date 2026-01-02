久坐讓髖關節緊繃卡卡 她實測每天三分鐘這樣伸展有效

健身專欄記者每天花三分鐘做四字形伸展，連續一個月後發現髖關節活動度與下背痛都大幅改善。伸展示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash.com@Jaspinder Singh）

許多人需要長時間坐在電腦前工作，加上到健身房訓練或戶外運動後沒有適度伸展放鬆，髖關節 周邊的肌肉長期下來會變得緊繃無力。Fit&Well的記者波特（Alice Porter）發現自己的髖關節肌群變得非常緊繃，所以她開始每天花三分鐘做四字形伸展（figure-four stretch），連續30天後發現髖關節活動度明顯增加、下背不再僵硬，甚至減輕運動後的肌肉痠痛。

Fit&Well報導，四字形伸展可以躺著做，因此很適合在一天的開始或結束時躺在床上伸展。物理治療師奧利里（Helen O'Leary）說，四字形伸展主要針對臀肌群，但也能放鬆下背部；因為臀部與下背部透過髖關節連結，其中一區緊繃就可能導致髖關節僵硬，伸展肌肉與筋膜、韌帶等軟組織有助於改善髖關節活動度。

四字形伸展做法如下。背朝下躺著、膝蓋彎曲、雙腳踩地面，將左腳踝放到右大腿的上方、右膝蓋正下方，讓左膝蓋往外側倒，雙手由後方環抱右大腿，溫和地往胸口方向拉，並維持30秒，之後換邊重複上述動作，兩邊各伸展30秒，重複做2到3次。

▲ 影片來源：YouTube＠Complete Pilates（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

波特說，她發現連續做四字形伸展兩周後，大腿可以往胸口方向拉得更近，練習深蹲和弓步時也能蹲得更低，代表她的髖關節活動度變好了；半個月後髖關節不會在起床時太僵硬，滿一個月時她覺得坐在桌前時髖關節不再那麼緊繃。雖然偶爾還是會不舒服，但狀況大幅改善。

波特說，她總是因為下背僵硬、疼痛而困擾，只有大幅伸展才能緩解，雖然背痛並非她做四字形伸展的初衷，但每日伸展讓她的下背感覺比較不僵硬，起床時感覺更明顯，畢竟下背部依賴臀肌與髖關節支撐，當這些肌肉緊繃時，下背通常會代償，因此僵硬疼痛。

波特說，她每周有3到4次肌力訓練，練習後常發生延遲性肌肉痠痛，但這個月的伸展改善整體的痠痛情形，特別是早上起床症狀最嚴重時，先做伸展讓她感覺身體比較不僵硬，這些成果讓她決定每天早上繼續做伸展。