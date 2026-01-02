我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計程車司機暴衝撞人行道 首爾鬧區1死13傷

Grok新功能遭濫用改出不當影像 女控私照被「脫衣服」

久坐讓髖關節緊繃卡卡 她實測每天三分鐘這樣伸展有效

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
健身專欄記者每天花三分鐘做四字形伸展，連續一個月後發現髖關節活動度與下背痛都大幅改善。伸展示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash.com@Jaspinder Singh）
健身專欄記者每天花三分鐘做四字形伸展，連續一個月後發現髖關節活動度與下背痛都大幅改善。伸展示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash.com@Jaspinder Singh）

許多人需要長時間坐在電腦前工作，加上到健身房訓練或戶外運動後沒有適度伸展放鬆，髖關節周邊的肌肉長期下來會變得緊繃無力。Fit&Well的記者波特（Alice Porter）發現自己的髖關節肌群變得非常緊繃，所以她開始每天花三分鐘做四字形伸展（figure-four stretch），連續30天後發現髖關節活動度明顯增加、下背不再僵硬，甚至減輕運動後的肌肉痠痛。

Fit&Well報導，四字形伸展可以躺著做，因此很適合在一天的開始或結束時躺在床上伸展。物理治療師奧利里（Helen O'Leary）說，四字形伸展主要針對臀肌群，但也能放鬆下背部；因為臀部與下背部透過髖關節連結，其中一區緊繃就可能導致髖關節僵硬，伸展肌肉與筋膜、韌帶等軟組織有助於改善髖關節活動度。

四字形伸展做法如下。背朝下躺著、膝蓋彎曲、雙腳踩地面，將左腳踝放到右大腿的上方、右膝蓋正下方，讓左膝蓋往外側倒，雙手由後方環抱右大腿，溫和地往胸口方向拉，並維持30秒，之後換邊重複上述動作，兩邊各伸展30秒，重複做2到3次。

▲ 影片來源：YouTube＠Complete Pilates（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

波特說，她發現連續做四字形伸展兩周後，大腿可以往胸口方向拉得更近，練習深蹲和弓步時也能蹲得更低，代表她的髖關節活動度變好了；半個月後髖關節不會在起床時太僵硬，滿一個月時她覺得坐在桌前時髖關節不再那麼緊繃。雖然偶爾還是會不舒服，但狀況大幅改善。

波特說，她總是因為下背僵硬、疼痛而困擾，只有大幅伸展才能緩解，雖然背痛並非她做四字形伸展的初衷，但每日伸展讓她的下背感覺比較不僵硬，起床時感覺更明顯，畢竟下背部依賴臀肌與髖關節支撐，當這些肌肉緊繃時，下背通常會代償，因此僵硬疼痛。

波特說，她每周有3到4次肌力訓練，練習後常發生延遲性肌肉痠痛，但這個月的伸展改善整體的痠痛情形，特別是早上起床症狀最嚴重時，先做伸展讓她感覺身體比較不僵硬，這些成果讓她決定每天早上繼續做伸展。

關節

上一則

Grok新功能遭濫用改出不當影像 女控私照被「脫衣服」

延伸閱讀

有椅子就行 長者每天做4動作「不容易跌倒」

有椅子就行 長者每天做4動作「不容易跌倒」
準時作息仍一早就想睡 恐是早餐選錯食物

準時作息仍一早就想睡 恐是早餐選錯食物
Ella力推超慢跑 他詳解「怎麼跑不受傷、跑多久才有用」

Ella力推超慢跑 他詳解「怎麼跑不受傷、跑多久才有用」
睡前4分鐘護腰 趴床「伸展4步驟」放鬆髖關節

睡前4分鐘護腰 趴床「伸展4步驟」放鬆髖關節

熱門新聞

乘客登機，空服員親切問候下其實暗藏仔細的觀察，在短短幾秒鐘的接觸中，不僅在核對登機證，更是在透過視覺尋找關鍵線索。示意圖。（取材自unsplash.com@Thomas de LUZE）

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

2025-12-28 02:30
五生肖明年運氣更好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@JacLou- DL）

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

2025-12-26 23:20
3生肖會在2026年1月迎來職場大突破，有人升職為高層，有人跳槽進大廠，甚至有人直接跳三級晉升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

2025-12-28 23:20
真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。(圖╱123RF)

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

2025-12-28 21:28
有幾個星座以沉著冷靜、善於控制情緒聞名。 圖／AI生成

男朋友首選…脾氣最好「3大星座」冷靜又可靠 善用行動表現

2025-12-29 15:00
屬龍的人在馬年貴人運明顯，機會也更頻繁，創業者有望靠合作夥伴資源擴張版圖、推升利潤。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fariz Hermawan）

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

2025-12-29 22:25

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」

不只是龍蝦…新英格蘭牡蠣、螃蟹都難逃一「劫」