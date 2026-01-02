伊州退休師「誤買」20美元彩券 意外抱走25萬頭獎

我的頻道

世界新聞網／輯
一名伊利諾州退休女教師，不小心誤買了20美元的彩券，最終中得25萬美元頭獎；彩券示意圖，非新聞當事人。(路透)
一名退休女教師，因一時手滑誤買到20美元的彩券，意外抱回高額獎金。伊利諾州彩券公司表示，來自約翰斯頓市（Johnston City）的霍莉（Holly），日前在家中看電影時，原本打算購買2美元的彩券，卻不小心選中了20美元的「Magnificent Multiplier」FastPlay彩券，最終中得25萬美元頭獎。

據People報導，伊利諾州彩券公司指出，霍莉原先計畫購買的是「Booming Bucks」彩券，卻在操作時誤觸高面額選項。霍莉向彩券官員回憶，當下發現買錯彩券時，心中還曾懊惱地想：「糟了！我根本不想花這麼多錢。」不過，這次錯誤選擇並未讓她懊惱太久。

霍莉表示，她當時坐在家中書桌前查看電腦畫面，發現自己中獎時一度以為電腦當機，「我真的以為是系統壞掉了！」她說。確認真的中獎頭獎25萬美元後，她立刻將消息告訴丈夫，沒想到丈夫第一時間還笑她：「這麼晚了，你是在做迷因嗎？」她隨即回應：「不是啦，我中頭獎了！」

霍莉指出，這筆獎金來得正是時候，她計畫用來興建新的家庭住宅，並購買一架鋼琴追逐她的音樂夢。報導也提及，在霍莉中獎不久前，另一名化名為「Bingo Lady」的芝加哥四寶媽，也透過伊利諾州彩券的「7X Bingo Multiplier」刮刮樂中贏得了20萬美元最高獎金。

