15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

好市多販售各國美食，其中亞洲美食極受到會員喜愛，包括台灣的鳳梨酥、日式炒麵和印度起司都是人氣商品。日式炒麵示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Kawê Rodrigues）

好市多 （Costco ）除了有價格實惠的日常用品，也有種類眾多的各國美食，讓人有機會品嘗不同食物，而北美好市多的亞洲食物更是備受讚譽，從東亞、東南亞到南亞，好市多從這片廣闊大陸的每個角落採購新鮮、冷凍的食品和雜貨，無論是印度料理還是日本菜都讓人讚不絕口，mashed報導選出15項受到顧客喜愛的亞洲食物。

1. Bibigo雞肉蔬菜韓式小籠包（Bibigo Chicken & Vegetable Steamed Dumplings）

Bibigo雞肉蔬菜韓式小籠包皮薄餡料多，口感多汁又美味，遠勝其他冷凍餃子，有Reddit網友說她吃了之後大為驚豔，隔周特地再去一次好市多又買一盒，還有人說這是好市多最好吃的冷凍食品。

小籠包可以當正餐也能作為點心，搭配其他亞洲食物如炒飯、泡菜也很美味，每盒小籠包都附有沾醬，味道同樣讓吃過的人都豎起大拇指稱讚，也可以搭配自己喜歡的醬料如辣油、黑醋，這款小籠包唯一的缺點就是包裝稍大，在冰箱裡有點佔位置。

2. 農心豚骨泡麵（Nongshim Tonkotsu Ramen）

這款泡麵以濃郁的豬骨湯底、經典的麵條和美味的調味料組成，還附可選的辣醬，可以根據個人口味添加，雖然味道不及現煮拉麵，但這款泡麵方便又價格實惠，味道相比也不遜色。一位Reddit網友說，這個泡麵是吃過最好吃的泡麵之一。

3. 宗家府泡菜（Jongga Kimchi）

將大白菜以經典的泡菜材料如蘿蔔、大蒜、洋蔥、蝦醬等醃製發酵並有濃郁風味，成為美味辛辣的泡菜，更棒的是這款泡菜沒有添加高果糖玉米糖漿、味精和防腐劑等添加物，配料就如同自製泡菜一樣單純。有網友說這款泡菜獲得她很會做泡菜的韓籍母親認證，足見其美味，還有人說這款泡菜是她辦好市多會員的原因之一。

4. Royal Asia蝦餃（Royal Asia Prawn Hacao）

這款商品是傳統粵式蝦餃，這種蝦餃製作很費工，幸運的是好市多有賣而且還很好吃。Royal Asia蝦餃一盒40顆裝卻不到18美元，平均一顆不到50美分，雖然便宜但美味不打折，有些吃過的人甚至認為比某些港式餐廳賣的蝦餃更好吃，但這款人氣商品有個飽受批評的地方就是附的醬不好吃，建議調製自己喜愛的醬搭配。

5. Bibigo雞肉香菜迷你餛飩（Bibigo Chicken & Cilantro Mini Wontons）

很多預煮的冷凍食品好吃但沒什麼營養，但這款餛飩可不一樣，不但好吃又兼顧營養，餡料味道豐富，是令人滿足的正宗韓味，八顆餛飩只有130卡還有6克蛋白質，讓人在享受美食的同時又不會破壞每日飲食計畫。

Bibigo雞肉香菜迷你餛飩適合多種加熱方式，可以煎、氣炸或煮，有網友分享她的升級吃法，將餛飩加到泡麵湯裡再打上兩顆蛋，就是令人垂涎的神級美味。

6. Golden Island韓式燒烤風味豬肉乾（Golden Island Korean Barbecue Pork Jerky）

豬肉乾甜鹹味兼具，以大蒜、醬油、黑糖、芝麻油、醋和其他香料製成的醃料完美平衡各種味道，肉乾本身軟嫩不會乾硬，無須費力撕咬，是好吃又易吃的食物。有網友說他原本對豬肉製品不感興趣，但女友大力推薦這款肉乾，在女友吃掉半包後他終於勇於嘗試，結果自己吃完剩下的半包。

網路上對這款肉乾的味道和口感幾乎都是好評，但有一些人認為這款商品含糖量太高，一份就有9克的糖，用手拿著吃容易黏黏的，有人覺得這樣很困擾，不過大多數人都認為這是為了吃到這個好吃的肉乾可以接受的必要犧牲。

7. 伊莎貝爾鳳梨酥（Isabelle Pineapple Cakes）

鳳梨酥是經典的台灣美食，這款來自台灣品牌伊莎貝爾的鳳梨酥有奶油酥餅般的餅皮和鳳梨內餡，是想在美國體驗這個經典美食味道者的首選，不過這款鳳梨酥已經累積大批忠實粉絲，好評不斷增加中，有網友說他一看到就立刻搶了一盒，實在太好吃了，另一人說他從2022年以來總共至少吃了7、8盒，是不在台灣販售的商業鳳梨酥中最好吃的一款。

8. Tasty Bite馬德拉斯印度小扁豆（Tasty Bite Madras Lentils）

想來點美味佳餚但又不想下廚時，買這個商品就對了，這款食品有用濃郁的番茄醬和豐富香料烹製的小扁豆和芸豆，只要微波加熱幾秒就能搭配白飯或印度烤餅一起吃。一名網友說她會搭配米飯、生甜椒、青蔥、胡蘿蔔絲和高麗菜絲一起吃，增加一點爽脆口感。

9. 驍龍越南河粉（Snapdragon Vietnamese Pho）

這份用微波加熱的湯麵絕對能滿足想吃傳統越南河粉的慾望。有些顧客注意到這款河粉的麵條比一般傳統河粉粗，但吃起來一樣美味，特別是搭配內附的辣油，有網友說加點蝦子或雞肉會更美味。

有些人覺得照著包裝上的調理方式就很好吃，也有人分享各種創意吃法，例如將吃剩的牛排切成薄片或吃剩的烤雞加入，還可以加入自己喜歡的調味料或醬料，或加點味醂（mirin）、海鮮醬（hoisin）和萊姆汁能讓湯頭風味更升級。

10. 味之素蔬菜日式炒麵（Ajinomoto Vegetable Yakisoba）

這道日式炒麵有蘆筍、蘑菇、青花菜、大蒜和芝麻油，不像其他微波食品，這款炒麵不會吃起來像橡膠，而是令人滿足的嚼勁，和蔬菜的爽脆口感呈現完美對比。

和其他冷凍食品相同，你也可以自己搭配喜歡的醬料和配料，可依個人需求讓這道料理變得更健康或增加其他味道，有網友說她會再加豆腐和糖心蛋，也有人說她會加雞肉、照燒醬和更多青菜。不過雖然這個炒麵的營養成分相對健康，一包共410卡、11克蛋白質和7克纖維，但鈉含量相對高，一份的量就達每個人每天建議攝取量的50%，因此若常吃要多注意。

11. 味之素照燒雞肉炒飯（Ajinomoto Yakitori Chicken Fried Rice）

這份炒飯裡有滿滿的雞胸肉、毛豆、甜椒和胡蘿蔔，融合醬油、味醂和芝麻的經典日式風味，只要微波三分鐘就有熱騰騰的美味可以開動。有網友說她會加點炒蛋、白胡椒和淋點芝麻油讓味道更豐富。

12. Stonefire迷你印度烤餅（Stonefire Mini Naan）

Stonefire迷你印度烤餅一包有18個，售價約6美元，適合囤貨但又不會超出預算。烤餅和經典印度料理如瑪莎拉雞（chicken tikka masala）或菠菜起司（palek paneer）是絕配，但也可以發揮創意自行搭配，例如當作迷你三明治的麵包，或小披薩的餅皮。

13. 丘比美乃滋（Kewpie Mayonnaise）

這款人氣日式美乃滋是以蛋黃和醋製成，這樣的組合讓醬有類似卡士達醬的質地，和美式美乃滋大不相同。丘比美乃滋有濃郁的鮮味，每罐含有四顆蛋黃，吃起來味道濃稠醇厚，充滿蛋香，雖然有些人覺得它太甜或是質地太稠，但這款醬料仍有眾多忠實粉絲，有人說她以前都自製美乃滋，自從發現丘比後就再也不自己做了。

14. 科克蘭冷凍天婦羅炸蝦（Kirkland Signature Tempura Shrimp）

科克蘭的天婦羅炸蝦幾乎跟日式餐廳裡現炸的炸蝦一樣美味，不僅可以用炸的，用烤箱烤也一樣好吃，不僅更快更方便，蝦肉也不會變得又軟又爛，還是一樣口感酥脆、鮮嫩多汁，也不會油膩，可以當點心，也可以放在煮好的拉麵或泡麵上。有網友說他固定在冰箱囤貨這款炸蝦，想吃的時候就丟五、六隻到氣炸鍋，除了蝦子好吃，沾醬也是好吃到沒話說。

15. Gopi帕尼爾印度起司（Gopi Paneer）

帕尼爾是一種新鮮起司，通常以牛奶或水牛奶製成，質地柔軟口味清爽，因此很適合和其他食物搭配食用，印度料理中很常使用，常見於道地印度料理如印度起司咖哩（paneer tikki masala）和印度菠菜起司（palak paneer）。

好市多的帕尼爾起司兩塊裝，售價10美元，可以用完一塊再開封另一塊，避免發霉或腐壞，是很方便的包裝，網友說起司的質地能完美吸附菜餚的醬汁味道，用炸的也不會解體四散，是有極高好評的商品。