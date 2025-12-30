TikTok瘋傳「搭機好眠睡姿」 醫示警：恐引發致命血栓

近期TikTok上掀起一股奇特的「機上睡眠挑戰」，但醫師警告可能有生命危險。示意圖。(圖／AI生成)

近期TikTok 上掀起一股奇特的「機上睡眠挑戰」。影片中，乘客將雙腳屈膝放在飛機座椅上，並刻意將安全帶繞過雙腿進行固定，讓整個人蜷縮在狹窄的椅子空間內。許多創作者宣稱，這種姿勢能模擬在床上的捲曲感，進而獲得更佳的睡眠品質，吸引無數旅客爭相仿效。

致命威脅：醫界憂心「經濟艙症候群」加劇

根據福斯新聞報導，這項看似聰明的睡眠攻略引起醫療專家的高度憂慮。專家警告，長時間維持這種極度蜷縮的姿勢，會嚴重阻礙下肢血液循環，大幅提升深層靜脈血栓（DVT）的風險，即俗稱的「經濟艙症候群」。一旦血栓隨著血流進入肺部，恐引發致命的肺栓塞。此外，專家更指出，將安全帶綁在雙腿而非腰部的做法，若遇上強烈亂流，安全帶無法發揮應有的保護作用，反而可能導致雙腿骨折或脊椎受傷，後果不堪設想。

位於比佛利山 莊、長期為航空旅客提供心理健康 與生理評估服務的精神科醫師利伯曼（Carole Lieberman）直言，這種姿勢會讓雙腿長時間處於極度緊繃且扭曲的狀態，這正是誘發深層靜脈血栓（DVT）的黃金溫床。利伯曼醫師進一步指出：「這種趨勢非常危險，它強制讓雙腿保持緊繃且血液不循環的姿勢。」

TikTok「綁腿睡姿」遭制止 違規恐挨罰110萬

雖然這種「蜷縮睡姿」在TikTok引發熱烈迴響，但多位網友實測後卻遭到制止。有留言者表示，當他在機上嘗試把雙腳縮上座椅並用安全帶綁住時，立刻遭空服員介入並強制阻止，有一名網友稱：「空服員走過來，嚴肅地讓我立刻停下來並恢復坐姿」。

對此，美國空服員工會（AFA-CWA）主席尼爾森（Sara Nelson）明確指出，安全帶的設計是必須「低且緊」地繫在腰部，這不是建議，而是規定。她嚴厲警告：「這不僅危險，更是違反聯邦法規與機組人員指示。」根據報導，無視空服員的安全指示，在美國最高可面臨高達3萬5000美元的罰款。

網友淚訴「胃快受不了」 醫警告：長途飛行恐引發器官受壓

許多嘗試過這種睡姿的乘客也紛紛在留言區留下自身經歷。有人自嘲：「使用這種姿勢後，我的胃這輩子都沒辦法原諒我。」這指的正是飛行過程中，極易發生的腸胃脹氣與消化不良。乘客表示，為了蜷縮進狹小座椅，雙腿強烈壓迫腹部，導致機艙內的脹氣無法順利排出。

醫學專家對此發出嚴厲警告，強調這種趨勢在長途飛行中尤其危險。專家指出，在高空低壓環境下，人體內的氣體本就會膨脹，若再加上極端蜷縮的姿勢，不僅會加劇胃灼熱（火燒心）與腹痛，長期壓迫內部器官更可能影響消化系統的正常運作。此外，專家重申，這種自虐式睡姿對心血管系統的壓力極大。在超過6小時的長程航線中，若血液循環受阻結合腸胃壓迫，身體將承受極大的代謝負擔，甚至可能引發突發性的暈眩或心律不整。

禮儀專家也搖頭：腳踩椅子屬失禮行為

除了醫學與法規風險，這項TikTok睡姿也引發機艙禮儀的論戰。佛羅里達州 的禮儀專家、同時也是前空服員的惠特莫（Jacqueline Whitmore）在接受採訪時直言，將腳放上前方座椅或縮在椅子上的行為，通常被視為極度不禮貌。這種行為影響他人空間，並造成其他乘客的困擾。

針對某些不得已的情況，惠特莫也給出「有禮貌的替代方案」。她強調，如果真的需要蜷縮休息，必須脫掉鞋子並穿上乾淨的襪子或室內拖鞋，這不僅是保護自己的腳，更是為了維持座位的衛生。她也建議用外套或毯子蓋住雙腳，避免腳趾或蜷縮姿勢干擾到鄰座乘客的視線，最後也必須確保姿勢不會踢到前座或阻礙走道出入。

