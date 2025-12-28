搭機選位有學問 這幾處座位不值得花錢買

我的頻道

搭機自選座位需要付選位費，但這筆開銷是否值得需根據情境和位置而定。搭機示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Oxana Melis）
搭飛機選座位曾是包含在機票費用內的免費服務，但2008年航空公司開始試驗選位費，現今付費選擇座位已成為利潤低的航空公司尋求額外收入的標準作法。雖然沒有人喜歡多花錢，不過搭乘長途班機、熱門航線或家庭旅遊時，多付錢選座位能大幅提升旅行體驗；而花錢選擇前排特選座位、緊急出口旁的座位則可能是沒必要的開銷。

GOBankingRates報導，雖然每個航空公司的政策不盡相同，但選位如同行李托運與保險是額外付費服務。選擇班機後，通常會有座位分布圖顯示每個位置的費用，大部分情況下中間座位等較不受歡迎的座位為免費，靠走道與靠窗的座位需要加錢，而出口座位或加長空間座位的溢價最高。有些方法可以免費選位，如成為該航空公司的菁英級會員、或購買最高價的機票，有些航空公司可在報到時免費選位，但此時好位置通常已被選光。

多數旅客可以忍耐坐在不好的座位數小時，但如果搭乘飛越大海、長達8到16小時的班機時，狹小的座位就會變得難以忍受，如果改選靠窗座位可能會多些空間，至少也有牆可以靠著；或選擇靠走道座位，因為旁邊沒有人，可以自在地站起身。

如果搭乘熱門航線，例如早上從洛杉磯飛往紐約的班機，或正值暑假、節慶等旅遊旺季，訂票時就該選擇座位，因為等到起飛前一天可能只剩下後排靠近洗手間的中間位置可選。另外，除非購買特定機票，航空公司無法保證座位相鄰，所以對於情侶或家庭而言，付費選位是避免被分開的最佳方法。

大多航空公司會將經濟艙的特定座位標記為「特選座位」，這些座位並無提供額外空間或舒適度，雖然有些人可能偏好選擇這類座位以提早幾分鐘下飛機，但除非是時間極為緊迫，不太值得為了更靠近飛機前端而多付錢。

位於緊急出口旁、靠近洗手間的座位能提供額外空間，有些國際航班上的空間甚至比商務艙更大，但這種座位同時會遇到更多人流、噪音甚至異味，其他乘客常會站在座位旁的空間等待洗手間或進行伸展，因此重視舒適和放鬆的旅客不建議花錢購買這種座位。

有些航空公司不論位置都會收取選位費，除非是為了與同行旅伴坐在一起，否則不建議花錢預訂中間座位，這種座位通常等到辦理登機時可以免費選擇。

