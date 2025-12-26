絕不吃袋裝沙拉 他說外食最好拒絕這五種食物

我的頻道

世界新聞網／輯
處理過多起食源性疾病爆發案件的律師說，他外食時從不點袋裝沙拉和熟食肉類等五種食品，避免食源性疾病風險。沙拉示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Yu Hosoi）
食安專家說，即便是大多數美國人認為健康的食物，也可能有嚴重的食源性疾病風險，多年來處理多起嚴重食源性疾病爆發案件的律師說他外食時絕對不點袋裝沙拉等五項食品，也有專家說他為了安全起見，在外從不吃沙拉或袋裝生菜，更點名幼兒、孕婦、長者和免疫力低下者千萬別冒險。

紐約郵報（New York Post）報導，西雅圖的律師馬勒數十年來處理了多起美國嚴重食源性疾病爆發案件，他近期接受華盛頓郵報（Washington Post）訪問時說，他曾在餐廳點全熟牛排和要求漢堡裡的肉要全熟，主廚從廚房跑出來問他「你怎麼了？」馬勒向對方解釋他的職業和工作內容，並說那是一種風險。

馬勒說，他在外面從來不吃袋裝沙拉、水果杯或水果盤、熟食肉類、即食餐點和三明治、沙拉及手捲中常見的生豆芽及苜蓿芽。這些食品常和交叉感染及大規模李斯特菌、大腸桿菌及沙門氏菌引致的感染；馬勒說很多人將綠葉蔬菜視為健康食物，但他外食時絕對不吃。

加州門多西諾食品諮詢公司（Mendocino Food Consulting）的食品科學家布萊恩（Bryan Quoc Le）說，引發疫情的食物會隨時間變化，牛絞肉的食用風險已經隨著測試和烹飪要求而降低，而綠葉蔬菜因為缺少「加熱」這步驟而在供應鏈的前端容易受到感染，但那個階段的控制很難執行。

布萊恩說，綠葉蔬菜通常集中加工處理，批量混合後送往全國各地，這讓它們的風險很高，一個單一汙染事件在被發現前就可能影響很多人。

印第安納州的食安專家瑞斯（Jason Reese）也是專門處理食源性疾病爆發案件的人身損害賠償律師，他說1990年代，漢堡被視為引發食源性疾病高風險食物，但隨著後來訂定嚴格的規定和安全問題有重大改進後，漢堡引發的食源性疾病少很多了。

瑞斯說，如今生菜和其他綠葉蔬菜比漢堡造成更多食源性疾病爆發，因為那些菜種在養牛場附近，可能被灌溉水汙染且人們生吃時沒有經過烹煮步驟殺死病原體，因此有時候漢堡引發食源性疾病，裡面的生菜才是罪魁禍首。

瑞斯說，他外食時從不吃沙拉或袋裝生菜，因為他曾遇過一位代理的受害者，只是因為在餐廳點了一份沙拉就導致腎衰竭需要終身洗腎，這令他震驚不已；很多美國人都認為這不會發生在自己身上，但數據會說話，幼童、孕婦、長者和免疫力低下者不該冒這種風險。

根據疾病管制及預防中心（CDC）的數據，每年約有4800萬美國人患食源性疾病，估計其中有12萬8千人住院、3千人死亡。

紐澤西州前食安檢查員馬里納喬（Tina Marinaccio）說，大多數美國人不知道自己面前的食物在裝到他們的盤子前經歷了什麼；但她不認為牛排一定要點全熟，若不是免疫力低下者或孕婦，可以點三分熟，因為在正常烹煮的情況下，表面的大腸桿菌就能被殺死，她認為最大隱憂是牛絞肉，因為細菌可能被混入肉內，要華氏160度的高溫才能殺死。

專家一致認為，食源性疾病是能預防的，馬里納喬呼籲要正確洗手；布萊恩建議徹底煮熟肉類、將袋裝沙拉視為高風險食品，以及在家自己切蔬果，都能減少患病機率。

