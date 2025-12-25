遵循「一天只做一件事」 年末整理不痛苦的5個技巧

日本生活家「Life」認為與其強迫丟棄，不如先降低整理門檻，從日常中自然減物開始。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Thirdman）

一整年下來，家中不知不覺累積許多「好像該丟卻又捨不得丟」的物品，到了年底大掃除時，東西多、時間少，讓人一想到整理就感到煩惱又疲累。經營YouTube「60歲開始的幸福生活」的日本生活家「Life」表示，只要用逐步減物的方法，就能放鬆心情開始整理。

家裡怎麼整理都亂，真相有可能因為「太努力了」。日本媒體「ESSE」報導，「Life」分享5個不勉強、能持續的整理祕訣。她認為與其強迫丟棄，不如先降低整理門檻，從日常中自然減物開始。

1：把「一定要丟掉」改成「如果能放手就好了」

「Life」認為，整理時最重要的不是實際動作，而是心理上的門檻。

「一定要丟掉」這句話帶著一種義務感，容易讓自己感到被逼迫、喘不過氣。取而代之的是告訴自己「如果能放手就好了」，心情會變得溫和、思緒也更清楚，自然就更容易付諸行動。

改變用詞，是讓心變輕的一個小技巧。

2：一天一樣 根據今天心情來決定「只整理一個」

如果每次都想一次性整理很多東西，往往很難持續下去。所以「Life」會提醒自己，一天只要重點整理一件事就好。

抽屜裡的一個盒子、一疊收據都可以，只要在心裡決定「今天就解決這個吧」，心情就會瞬間變得清爽，也更有向前邁進的感覺。

當天的整理到此為止也沒關係，只要慢慢持續下去，物品一定會確實減少。

3：將回憶物品掃描、拍照 轉為數位保存

最難下手丟棄的，往往是年輕時期的照片、書信，或是孩子的作品、卡片等充滿回憶的物品。

「Life」透過縮小它們的形式，漸漸能夠放手，只要用手機拍照，或掃描成電子檔，不僅能騰出實體空間，心情也會變得清爽。

與其想著丟掉，不如轉換成改變保存的方式，就能在珍惜回憶的同時，讓整理順利推進。

4：猶豫不決的物品先放進「保留籃」 不用立刻下決定

對於也許哪天會用到而拿不定主意的東西，不要原封不動放回原處，而是準備一個保留籃。

先統一放進這個保留籃，觀察幾個月，如果這段時間都沒有使用，就下定決心放手，這種刻意拉開時間與距離的方法，能讓人更容易割捨。

不用責怪自己無法立刻做決定，把「暫時保留」當作整理方式之一，也是重要的技巧。

5：購買前先想好擺放的位置

在購物時，「Life」會先問自己：「這個東西在家裡要放在哪裡？」如果連實際擺放的位置都無法清楚想像，通常代表它並非現在生活中真正需要的物品。

只要在購買前稍微停下來思考一下，就能避免家中被物品塞滿，真正必要的東西也自然而然地留下來。

小小習慣就能改變生活

整理收納若想一次完成，往往只會讓人感到疲憊。然而，透過小習慣的累積，會發現不知不覺中空間變得整齊，心也跟著輕盈起來。「Life」鼓勵大家用自己的步調嘗試一個小小的改變，或許會發現，整理並不只是減少物品的過程，而是一段讓心沉澱、重新整理自己的時光。