乾洗髮成分是玉米澱粉 醫：只能看起來不油 不具洗淨力

乾洗髮的成分為玉米澱粉、酒精與些許介面活性劑，僅能短暫去油，無法完全取代洗髮，長期僅靠乾洗髮清理，恐會增加掉髮機率；示意圖。（圖／123RF）

若遇上天冷又下雨，讓不少人懶得洗頭，若僅是一、兩天頭髮還不一定會出油扁塌，到了第三天往往難以遮掩，此時，不少民眾選擇「乾洗髮」取代洗頭。台灣開業皮膚科醫師趙昭明說，乾洗髮的成分為玉米澱粉、酒精與些許介面活性劑，僅能短暫去油，無法完全取代洗髮，長期僅靠乾洗髮清理，恐會增加掉髮機率。

趙昭明說，乾洗髮雖然有「洗」這個字，但本質並不是洗髮產品，乾洗髮的主要成分是澱粉類的物質，如玉米澱粉、礦物粉末等，原理是透過「物理性吸附」，讓粉末吸走頭髮或頭皮上的油脂，讓頭髮看起來不油且蓬鬆。所以乾洗髮並沒有真正把頭皮上的汗水、皮脂等清除，只是「暫時性」遮掩油感，完全不具有清洗的功能。

趙昭明說，乾洗髮的名稱應該把「洗」去掉，免得民眾誤會；過去就有民眾，誤以為乾洗髮能取代洗頭，長期使用乾洗髮後，乾洗髮的成分卡進毛囊，頭皮油脂也沒去除，除了讓頭皮發紅疹子，也破壞了毛囊，一旦導致毛囊萎縮，就會造成嚴重的掉髮。

乾洗髮最適合的使用情境，是「暫時替代」，如外出旅遊不方便洗頭、臨時需要整理儀容、運動後馬上要見人，或是產後或術後、行動不便者短時間內無法洗頭時，都能運用乾洗髮暫時替代。

趙昭明提醒，如果本身的頭皮已有明顯的紅腫、搔癢，甚至平常頭皮屑很多，屬於脂漏性皮膚炎、毛囊炎體質，就不建議使用乾洗髮，乾洗髮的粉末恐會加重刺激毛囊，增加頭皮負擔。他仍呼籲民眾「每天洗頭」，把頭皮過多的油脂清除，才能有健康的頭皮，避免掉髮危機。