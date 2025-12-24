今年被廣傳看似養生 其實可能傷身的14個「健康習慣」

運動醫學醫師指出，過度使用科技追蹤健康可能增加焦慮，忽略身體訊號，偶爾追蹤數據即可，重點是建立穩定健康習慣，而非完全依賴數據判斷健康；智慧型手表示意圖。(取材自Unsplash @Blocks Fletcher)

隨著新年將至，許多人會上網搜尋「健康習慣」或思考如何改善生活方式。Instagram上的營養師、TikTok上的醫生，以及分享經驗的普通人，都在推廣各種健康建議、習慣或口號。然而，網路資訊良莠不齊，很多健康建議其實帶有潛在動機，甚至只是為了吸引點擊。據網站HuffPost採訪的專家指出，近期流行的所謂健康習慣中，有不少實際上對身體無益，甚至可能有害。以下為各類醫生、營養師、治療師與專家的分析，提醒讀者辨別真實健康與迷思，並提供更安全的替代做法。

1. 只在餓的時候才吃東西

註冊營養師法塔（Nikki Fata）指出，情緒、焦慮、藥物等都會影響飢餓感。只在餓時進食可能導致全天攝取不足，晚間飲食不規律或營養不良。她建議每兩到三小時進食，保持規律餐點與點心，即使不餓也要滿足身體營養需求。額外注意，對兒童、孕婦或有慢性疾病的人更要確保營養攝取穩定。

2. 「不休息」的心態

Equip Health顧問西蒙斯（Melodie Simmons）表示，過度運動會增加受傷風險，而休息對肌肉修復與生長至關重要。健康運動應包括休息、社群支持與自我調適，運動應以感覺良好為動力，而非罪惡感。她補充，休息日也有助於心理健康，避免運動焦慮和倦怠感。

3. 用蜂蜜治療花粉過敏

過敏專家凱奧德（Stephanie Kayode）指出，蜂蜜含的重質花粉不會引發花粉症，而花粉症主要由草木輕質花粉引起。正確做法應使用抗組織胺藥與過敏鼻噴劑，而非依賴蜂蜜療法。她還提醒，市售蜂蜜的來源與品質也可能影響安全性，不建議自行實驗。

4. 過度病理化自己

創傷心理諮商師凱利（Amelia Kelley）提醒，過度分析每個想法與情緒會讓人覺得自己有「問題」，耗費心理能量。專注在自我同理、正念與放慢腳步，比不斷「修正自己」更有助於身心健康。她補充，將焦點放在支持自己成長的行為上，有助於建立正面自我認知。

5. 所有富含高蛋白的食物都吃

西蒙斯提醒，過度追求攝取蛋白質不等於健康。均衡攝取碳水化合物、脂肪、澱粉、纖維與蛋白質，才能真正維持健康。她補充，過量蛋白質攝取可能增加腎臟負擔，因此建議依個人需求調整攝取量。

6. 依賴「排毒」或「重置代謝」的清腸計畫

Medical Transformation Center醫師佩奇（Carl Paige）表示，果汁或瀉藥清潔會升高血糖並耗盡營養，對肝臟與腸道造成壓力。身體自身排毒系統運作持續且有效，保持健康日常習慣比跟風清腸更重要。佩奇補充，長期依賴清腸可能干擾腸道菌群平衡，反而損害健康。

7. 相信美容能帶來健康

凱利指出，追求永遠年輕或完美身材可能產生不切實際的期望，甚至導致身體畸形認知。健康方式應注重喜悅與自我慈悲，而非控制或消耗過多資源。她補充，接受自然老化與自身特質，有助於心理健康與自我肯定。

8. 攝取纖維最大化

法塔提醒，過量纖維會造成腹痛、脹氣與排便不規律。建議攝取足夠纖維即可，不必追求「最多」，也不應形成規則或競賽心態。她補充，適量水分與均衡飲食可減少纖維攝取帶來的腸胃不適。

9. 瘋狂追蹤健身與健康

Baptist Health運動醫學醫師斯沃茨頓（Michael Swartzon）表示，過度使用科技追蹤健康可能增加焦慮，忽略身體訊號。應專注基本健康：運動、均衡飲食、規律睡眠與傾聽身體訊號。Swartzon補充，偶爾追蹤數據即可，重點是建立穩定健康習慣，而非完全依賴數據判斷健康。

10. 依靠AI對話而非諮商師

LifeStance Health臨床社工索利特（Matthew Solit）提醒，AI可以輔助健康管理，但不能取代專業諮商師。最有效做法是將AI作為輔助工具，結合專業心理諮商。索利特補充，AI應用需謹慎，並以專業評估結果為依據，避免錯誤資訊帶來風險。

11. 用益生菌汽水替代食物

營養師薩布萊特（Ambrazia Sublett）表示，益生菌與益生元汽水雖有益，但仍應從食物攝取，例如優格、泡菜、燕麥、豆類及堅果，以獲得全面營養。她補充，天然食物中的益生元與益生菌含量穩定且多樣，更利於腸道健康。

12. 不使用防曬霜

Alpha Tau Medical醫師登（Robert Den）指出，不塗防曬會增加皮膚癌、早衰與紫外線傷害風險。應每日使用廣譜防曬，搭配防護衣物及定期檢查。登補充，適度暴露陽光可合成維生素D，但仍需防護以避免傷害。

13. 同時吃多種保健品

沃茨頓提醒，盲目跟隨社群媒體建議服用保健品可能有害，甚至與藥物產生交互作用。建議以食物獲取營養，必要時諮詢醫師，僅服用經驗證安全的保健品。補充而言，部分保健品長期使用缺乏研究，需謹慎選擇。

14. 依賴「腸道重置」計畫

登表示，所謂腸道重置缺乏科學依據，可能導致營養不良、電解質失衡及腸道菌群紊亂。建議均衡飲食並諮詢專業營養師或腸胃科醫師。他補充，透過均衡膳食與專業指導可達到相同甚至更安全的腸道健康效果。