不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

編譯周辰陽／即時報導
美國聯合航空一架波音787「夢幻客機」執飛9小時的跨大西洋長途航班降落後，機艙內的乘客陸續起身，準備下機。資料照片。（路透）
長途航班若搭乘經濟艙，往往令人身心都吃不消。為了讓下一趟飛行少受折磨，華爾街日報記者請教多名經常搭乘經濟艙的旅客，分享一系列如何讓飛行過程更好熬，甚至更加舒適的秘訣。

成功的飛行策略，往往從選位開始。內容創作者亨德里克森（Monae Hendrickson）今年累積的經濟艙飛行時間已超過130小時，幾乎都會選擇走道座位，尤其是在夜班飛機時。她說：「可以隨時站起來拉拉筋，心裡真的踏實多了。」

為了提升機上娛樂體驗，亨德里克森會事先把電影下載到裝置中，也準備一、兩本有聲書，「以便在眼睛需要休息的時候聽。」她仍會攜帶有線耳機，以便使用機上娛樂系統，並帶上偏愛的Apple AirPods Pro 3，原因是體積小、降噪效果出色。

隨著愈來愈多航空公司替機上螢幕加入藍牙相容功能，乘客可直接使用無線耳機。在此之前，可以考慮入手AirFly Pro 2這類藍牙轉接器，插入座椅背後的螢幕後，即可連接個人無線耳機。

擠在狹小座位中度過13小時，最佳的方式自然是「睡覺」。旅行枕的選擇如今已不只限於傳統頸枕。對側睡族而言，許多人推崇結實且具支撐力、纏繞在頸部的旅行枕，另外也有一種設計用來放在下背部、提供腰部支撐的旅行枕。

Instagram帳號「TravelsOnBudget」經營者阮水黃英（Thuy Hoang Anh Nguyen，音譯）經常分享省錢旅行妙招，她建議準備一個容易取用的隨身照護包。除了零食和電解質飲料外，她一定會帶一套「商務艙等級」的盥洗用品包，裡頭包括牙刷和臉部濕巾。她說：「在飛行途中刷牙，真的會帶來很大的差別。」

最後，還有一種在商務艙見、但在經濟艙極為少見的設計，也就是腳踏板。有業者推出可收納的「腳吊床」（foot hammocks），可掛在前方的餐桌板上。若是坐在逃生出口那一排，空間也可能足以放置小型充氣腳墊。不過，各航空公司規定不一，出發前仍須先確認是否允許使用。

大砍赴日航班 中國三大航空公司今年難實現盈利

節假日機票貴？華人用這方式往返LA、紐約省下100元

中日航線大幅取消 分析：中國3大航空公司今年難實現盈利

好的旅伴帶你上天堂 日旅達人：不會放生兩個人都可以吵翻天

圖為中年暴富示意圖。（圖／AI生成)

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

2025-12-17 00:55
一名Reddit用戶指出，在種植了一些多肉植物、匍匐百里香，以及從傾倒花盆中蔓延出的繁星花後，經過「原野化」的草坪更好整理了；繁星花示意圖，非新聞當事人的草坪。(取材自Unsplash @Takahiro NISHIZONO)

不想再除草了 他改種這些植物更好整理「有如皇室庭園」

2025-12-20 22:20
四生肖未來兩年職場迎接轉機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖未來2年職場迎轉機 屬虎被看見獲舞台、他靠實力成團隊要角

2025-12-21 23:25
有開火的家庭廚房就容易累積油污，網友分享自家廚房深度清潔習慣，以肥皂水擦拭牆面、抽油煙機、櫥櫃門板與爐台等高油汙區，強調方法簡單、省力，且不必擔心腐蝕材質。（取材自pexels.com@Pixabay）

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

2025-12-20 21:25
聖誕節即將到來，整理專家建議可在過節前斷捨離家中六種物品。衣櫥示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Priscilla Du Preez 🇨🇦）

別再留了 聖誕節前斷捨離家中六種物品

2025-12-17 22:20
圖為財運示意圖。(圖／AI生成)

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

2025-12-16 21:05

超人氣

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成

華爾街日報：中國奮力衝刺科技主導地位 經濟卻千瘡百孔

