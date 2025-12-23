我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

航線增加+機票價格香 台灣10月來美人數創新高

福原愛懷第3胎「第1次在日本生產」上了孕婦游泳課

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

編譯盧思綸／即時報導
《科學》期刊最新研究指出，青少年時期就迅速竄紅的神童型菁英，往往不是成年後真正登上領域巔峰的人。圖為幼兒園示意圖。（AI生成）
《科學》期刊最新研究指出，青少年時期就迅速竄紅的神童型菁英，往往不是成年後真正登上領域巔峰的人。圖為幼兒園示意圖。（AI生成）

紐約時報報導，《科學》（Science）期刊最新研究指出，青少年時期就迅速竄紅的神童型菁英，往往不是成年後真正登上領域巔峰的人；相較之下，許多最終站上最高峰的頂尖人物，童年更常先跨多個領域嘗試、早期成績未必亮眼，但以更長時間逐步累積，最後反而超越同儕。

研究團隊彙整19套既有數據，涵蓋全球逾3萬4000名成年高成就者，並納入66項針對年輕神童與略低於頂尖族群者的研究，資料包含化學與物理領域的諾貝爾獎得主等資料。研究結論指出，在最高成就層級的比較中，「後來能達到最高水準」的人，往往「年少時表現沒那麼突出」。

研究並描繪２種常見路徑：青少年菁英多走「早期專注單一項目、快速進步」的模式，例如鋼琴家不碰其他樂器、游泳選手不跨足跑道。

但成年後達成巔峰成就的人更常在童年時期先廣泛涉獵，之後才逐步聚焦於最終專精領域，進步曲線也更為「慢熱」。這種差異在研究檢視的多個領域皆一致，包括運動、音樂、科學與西洋棋。

研究作者之一、德國運動科學家居利希（Arne Güllich）說，不同領域差很多，要練的技能不一樣、幾歲開始、幾歲最巔峰也不一樣。但那些最後成為「世界第一等級」的人，成長路線其實很像：小時候不一定只押一條路，常會先多方嘗試，之後才慢慢定下來、穩穩進步。

研究也發現，把「最頂尖」和「只差一點就到頂尖」的人拿來比，真正登上最高峰的那群，比如諾貝爾獎得主，更常符合這種「多元起步、慢慢爬升」的大器晚成模式。

不過學者提醒，這項研究的證據主要來自2種不同方法：一種是長期追蹤年少成績突出的孩子，另一種是先鎖定已功成名就的成人，再回頭檢視他們的童年經歷；由於兩類資料被合併分析，且並非把孩子「隨機分組」來比較單項專注或多元嘗試的效果，因此較難釐清因果關係。

長期研究神童的哈佛大學學者溫納（Ellen Winner）指出，若能分別呈現兩類研究結果，會更清楚回答兩個關鍵問題：神童是否多數長大後未必登頂，以及成年登頂者是否多半在童年就已被認為特別突出。

諾貝爾獎 紐約時報 哈佛大學

上一則

捐精所生子女「可分遺產」Telegram創辦人：已收大量認親訊息

延伸閱讀

阿桑吉檢舉諾貝爾獎 違反和平獎原則促進戰爭

阿桑吉檢舉諾貝爾獎 違反和平獎原則促進戰爭
瑞典諾貝爾燈節以得主為創作靈感 聽紅十字志工心跳聲…

瑞典諾貝爾燈節以得主為創作靈感 聽紅十字志工心跳聲…
白俄釋放123名囚犯 諾貝爾獎得主靠美「交換條件」重獲自由

白俄釋放123名囚犯 諾貝爾獎得主靠美「交換條件」重獲自由
諾貝爾燈節向和平致意 點亮斯德哥爾摩黑暗冬夜

諾貝爾燈節向和平致意 點亮斯德哥爾摩黑暗冬夜

熱門新聞

圖為中年暴富示意圖。（圖／AI生成)

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

2025-12-17 00:55
展望2026年，四星座運勢逐步增強，事業穩健成長，財務漸入佳境，家庭和滿幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

2025-12-15 21:25
一名Reddit用戶指出，在種植了一些多肉植物、匍匐百里香，以及從傾倒花盆中蔓延出的繁星花後，經過「原野化」的草坪更好整理了；繁星花示意圖，非新聞當事人的草坪。(取材自Unsplash @Takahiro NISHIZONO)

不想再除草了 他改種這些植物更好整理「有如皇室庭園」

2025-12-20 22:20
有開火的家庭廚房就容易累積油污，網友分享自家廚房深度清潔習慣，以肥皂水擦拭牆面、抽油煙機、櫥櫃門板與爐台等高油汙區，強調方法簡單、省力，且不必擔心腐蝕材質。（取材自pexels.com@Pixabay）

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

2025-12-20 21:25
聖誕節即將到來，整理專家建議可在過節前斷捨離家中六種物品。衣櫥示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Priscilla Du Preez 🇨🇦）

別再留了 聖誕節前斷捨離家中六種物品

2025-12-17 22:20
圖為財運示意圖。(圖／AI生成)

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

2025-12-16 21:05

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者