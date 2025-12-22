忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家

我的頻道

世界新聞網／輯
賓州一名91歲臥床的老婦人因積欠房屋稅而房屋遭拍賣，家屬認為她年紀大且有失智症，案件應特殊處理。房屋示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Phil Hearing）
賓州上達比（Upper Darby）一名91歲臥病在床的婦人格羅莉亞（Gloria Gaynor）近期將被趕出自己居住的房屋，原因是積欠房產稅導致房屋被賣給不動產公司，格羅莉亞的家人與律師表示，格羅莉亞年事已高又患有失智症，案件應以特殊方式處理；專家建議民眾至少一年一次檢查自己的繳稅情形，大多郡縣都能上網查詢欠款、罰款和利息，以及房屋是否已被扣押。

Moneywise報導，格羅莉亞在2020年的疫情期間因為不敢離開家門，因此並未繳交房產稅，雖然格羅莉亞的女兒潔奇（Jackie Davis）在隔年補繳稅款，但這筆錢不知為何並未用於付清積欠的稅，使得原本3500元的稅款隨著手續費與罰款暴增至1萬4419元。2022年房屋因為未繳清的稅款被扣押，最終被賣給不動產公司CJD集團。潔奇說，母親根本不知道房屋被賣掉，居住25年的家突然不再是自己的房子。

格羅莉亞的律師巴特（Alexander Barth）表示，考量到格羅莉亞的年紀與失智症情形，這不應該以一般欠稅而拍賣資產的方式處理，大部分欠稅拍賣涉及房屋受損或房屋價值已低於所背負的房貸金額的「溺水屋」（underwater houses），此案件不但是例外情形，還剝奪一位母親要留給孩子的資產。

格羅莉亞的房屋在今年春季價值約24萬7000元，根據公開紀錄，CJD集團自2011年以來已經在賓州德拉瓦郡（Delaware County）的法拍中收購62份房屋契約，是全國第二大購買欠稅法拍房屋的買家。CJD集團並未回應置評請求，但德拉瓦郡公共事務傳播總監康諾利（Mike Connolly）表示，一旦房屋因為欠稅法拍而售出，並且已過戶所有權，新屋主有權決定是否申請變更居住權，警長辦公室僅在法院發出占有令狀（Writ of Possession）時才會介入，而目前該地址尚無此類訴訟記錄。

每個司法管轄區處理房地產稅與抵押權的方式可能不同，但都應該謹慎處理債務相關事務，想確保一切合法有幾個要點。即使是用房貸託管帳戶繳交房產稅，都應該至少一年一次檢查自己的繳稅情形，大多郡縣都能上網查詢欠款、罰款和利息，以及房屋是否已被扣押。其次應事先研究居住地的稅務規定，瞭解多久未繳稅會變成欠稅，房屋何時會被拍賣，以及逾期未繳有哪些懲罰。

房屋因為欠稅而遭拍賣的過程中，通常會收到通知，收到通知後應該盡速處理。如果擔心是詐騙，可以聯絡當地政府機關確認。如果是年長者或弱勢族群，應該請信任的親友或專業人士定期檢查繳稅狀況，特別是已經還清房貸，不再有貸款機構監控者更需要注意。

