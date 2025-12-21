法名廚教6技巧烤出好吃蔬菜 忽略1事會「蒸爛」食材

我的頻道

世界新聞網／輯
法國名廚茱莉亞指出，蔬菜要烤得好，必須要記得讓蔬菜保持適當的間距，否則蔬菜會因水氣聚集而被「蒸熟」，口感變得軟爛；烤蔬菜示意圖。(取材自Unsplash @Benno Klandt)
法國料理大師茱莉亞．柴爾德（Julia Child）以精湛廚藝與深入淺出的教學風格聞名，身兼法國料理權威、電視烹飪節目主持人及多本食譜作者，她認為經典料理的關鍵在於正確的方法，而非複雜的技巧。據網站Eating Well報導，她多年來累積的經驗濃縮成多項實用原則，其中關於烘烤蔬菜的六個要點，從選材、前置處理到火候控制，至今仍被視為能大幅提升風味與口感的關鍵指南。

1. 選擇合適的蔬菜

在茱莉亞多本著作中，反覆提到選材的重要性。她指出，適合烘烤的蔬菜應該質地結實、口感爽脆，才能在高溫下保持形狀與風味。新鮮成熟的蔬菜最理想，新鮮、成熟的蔬菜永遠是首選，但也不能過熟，否則烤出來的成品容易變得軟爛。

2. 確保烤箱溫度夠高

茱莉亞建議，烘烤蔬菜前應將烤箱預熱至華氏400至450度。高溫能促進表面上色，同時縮短烹調時間，讓蔬菜保留更多水分。她的多數食譜皆採用此溫度範圍，相較之下，低溫長時間的作法更接近「烘焙」，而非真正的烘烤，因為真正的烘烤需要強烈而乾燥的高溫，才能烤出理想的效果。

3. 修剪蔬菜並切成適當的大小

在「法國料理的藝術」與「料理之道」中，茱莉亞特別提到修整蔬菜的重要性，例如去除花椰菜莖部或蘆筍較硬的底端，使整體口感更一致。她也建議，大型蔬菜應分切成適當大小，例如將花椰菜切成約3吋長的小朵，有助於快速焦糖化並保持鮮綠色澤。

4. 預先為部分蔬菜加鹽

茱莉亞指出，並非所有蔬菜都需要事前加鹽，但茄子與部分軟質南瓜類則相當適合。她建議，將茄子切片後輕灑鹽巴，靜置20至30分鐘讓其出水，可減少苦味與濕軟感，使烘烤後的成品更加乾爽。

5. 為蔬菜塗上油脂

烘烤前為蔬菜塗上一層油脂，是促進均勻上色的重要步驟，也能讓調味更易附著。茱莉亞在多道食譜中都採用此作法，例如烤番茄時會先刷上橄欖油。對於質地較硬的蔬菜，她有時也會在烘烤過程中，用烤盤中的汁液為蔬菜淋汁，能為冬南瓜等質地較結實的蔬菜增添風味。

6. 讓蔬菜保持適當間距

茱莉亞提醒，蔬菜在烤盤中不宜擺放過於密集，否則容易因水氣聚集而變成「蒸熟」，不僅無法好好上色，口感也會變得軟爛。適當留空，才能讓熱氣循環，使蔬菜表面烘烤均勻、不易軟爛。

