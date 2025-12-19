我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台北車站、中山站爆隨機砍人案 凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

紐約市警今年招募逾4000新血 創單年份新高

年長熟客突然不來喝湯了 佛州餐廳主廚警覺上門救回1命

世界新聞網／輯
日前一間海鮮餐廳「蝦籃」的廚師因為發現天天光顧餐廳的年長熟客沒有上門，上門探望發現對方倒在家中骨折，協助送醫後救回一命。餐廳示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Kader D. Kahraman）
日前一間海鮮餐廳「蝦籃」的廚師因為發現天天光顧餐廳的年長熟客沒有上門，上門探望發現對方倒在家中骨折，協助送醫後救回一命。餐廳示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Kader D. Kahraman）

佛羅里達州彭薩科拉一家名為「蝦籃」（Shrimp Basket）的海鮮餐廳，近日因一段溫馨故事引發關注。78歲的空軍退伍軍人查理・希克斯（Charlie Hicks）幾乎每天中午都會到該餐廳用餐，但今年9月初某天突然未再現身，引起餐廳人員警覺，最終成功救下他一命。

據華盛頓郵報The Washington Post報導，「蝦籃」的廚房主廚唐納爾・史托沃斯（Donell Stallworth）表示，他與希克斯相識近十年。史托沃斯表示，希克斯退休後幾乎天天來店裡點一碗秋葵濃湯（gumbo），坐在電視前看棒球。廚房不忙時也會找他聊天，從棒球談到生活點滴，逐漸建立起深厚情誼。史托沃斯說，希克斯特別喜歡洋基隊，而他自己則是道奇隊球迷。

9月初，希克斯連續幾天未出現，經理丹妮絲・蓋洛威（Denise Galloway）致電關心，得知希克斯身體不適，並主動提出送湯到住處。不過數日後再度聯絡卻無回應，史托沃斯於9月11日親自前往希克斯公寓查看，發現他倒臥地上，因跌倒後無法起身導致脫水，並斷了兩根肋骨，隨即請同事報警求助，讓希克斯及時送醫。

希克斯之後住院並接受復健，餐廳同仁持續探視並送湯關心。住院期間，他原本的公寓租約即將到期且預定漲租，餐廳總經理凱西・柯賓（Casey Corbin）得知後，協助替他找到餐廳旁的空屋，並與房東協調完成租約。柯賓與同事還協助清潔、整理新住處，讓希克斯出院後能安心入住。

「蝦籃」總裁傑夫・布魯克斯（Jeff Brooks）知道此事後宣布，將提供希克斯「終身免費秋葵濃湯」，也在店內推出致敬活動。

希克斯表示，自己從未成家、向來獨來獨往，對於餐廳人員的照顧深受感動。柯賓則表示，希望這個故事能提醒大家彼此多留意身邊的人，「每個走進店裡的人，都值得被重視」。

上一則

防水加熱墊讓浴室地毯暖烘烘 毛小孩也受惠

延伸閱讀

好市多11美元「節慶零食禮盒」熱銷 內含1物能重複利用

好市多11美元「節慶零食禮盒」熱銷 內含1物能重複利用
64歲長壽研究學者每天喝1種湯 被家醫評為「最健康的人」

64歲長壽研究學者每天喝1種湯 被家醫評為「最健康的人」
夫妻搬到迷你小鎮減少開銷 兩年後實現華州買地蓋屋夢想

夫妻搬到迷你小鎮減少開銷 兩年後實現華州買地蓋屋夢想
每天在家練習5動作 79歲長者示範如何成為健康自主「超級老人」

每天在家練習5動作 79歲長者示範如何成為健康自主「超級老人」

熱門新聞

郵輪旅遊人數日漸增加，但旅遊專家表示，郵輪的特性不見得適合每個人，建議行前要考慮清楚。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Robert Horvick）

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

2025-12-12 20:25
圖為中年暴富示意圖。（圖／AI生成)

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

2025-12-17 00:55
展望2026年，四星座運勢逐步增強，事業穩健成長，財務漸入佳境，家庭和滿幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

2025-12-15 21:25
微波爐示意圖。(圖/AI生成)

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

2025-12-09 23:10
圖為財運示意圖。(圖／AI生成)

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

2025-12-16 21:05
4生肖冬至後有望迎來人生拐點，事業與財富同步爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

冬至後4生肖迎轉折點 屬鼠獲主管提拔、他收入直線上揚

2025-12-10 21:25

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻