年長熟客突然不來喝湯了 佛州餐廳主廚警覺上門救回1命

日前一間海鮮餐廳「蝦籃」的廚師因為發現天天光顧餐廳的年長熟客沒有上門，上門探望發現對方倒在家中骨折，協助送醫後救回一命。餐廳示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Kader D. Kahraman）

佛羅里達州彭薩科拉一家名為「蝦籃」（Shrimp Basket）的海鮮餐廳，近日因一段溫馨故事引發關注。78歲的空軍退伍軍人查理・希克斯（Charlie Hicks）幾乎每天中午都會到該餐廳用餐，但今年9月初某天突然未再現身，引起餐廳人員警覺，最終成功救下他一命。

據華盛頓郵報The Washington Post報導，「蝦籃」的廚房主廚唐納爾・史托沃斯（Donell Stallworth）表示，他與希克斯相識近十年。史托沃斯表示，希克斯退休後幾乎天天來店裡點一碗秋葵濃湯（gumbo），坐在電視前看棒球。廚房不忙時也會找他聊天，從棒球談到生活點滴，逐漸建立起深厚情誼。史托沃斯說，希克斯特別喜歡洋基隊，而他自己則是道奇隊球迷。

9月初，希克斯連續幾天未出現，經理丹妮絲・蓋洛威（Denise Galloway）致電關心，得知希克斯身體不適，並主動提出送湯到住處。不過數日後再度聯絡卻無回應，史托沃斯於9月11日親自前往希克斯公寓查看，發現他倒臥地上，因跌倒後無法起身導致脫水，並斷了兩根肋骨，隨即請同事報警求助，讓希克斯及時送醫。

希克斯之後住院並接受復健，餐廳同仁持續探視並送湯關心。住院期間，他原本的公寓租約即將到期且預定漲租，餐廳總經理凱西・柯賓（Casey Corbin）得知後，協助替他找到餐廳旁的空屋，並與房東協調完成租約。柯賓與同事還協助清潔、整理新住處，讓希克斯出院後能安心入住。

「蝦籃」總裁傑夫・布魯克斯（Jeff Brooks）知道此事後宣布，將提供希克斯「終身免費秋葵濃湯」，也在店內推出致敬活動。

希克斯表示，自己從未成家、向來獨來獨往，對於餐廳人員的照顧深受感動。柯賓則表示，希望這個故事能提醒大家彼此多留意身邊的人，「每個走進店裡的人，都值得被重視」。